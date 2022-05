Krigsramte Ukraine vinder Eurovision

Spændingen har været suget fuldstændig ud af Eurovision Song Contest siden 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine.

Siden den dag - allerede før Ukraine overhovedet var bekræftet som deltager i konkurrencen - har landet været storfavorit til at vinde showet.

Sejren og den kæmpe støtteerklæring til det krigsramte land er nu realitet.

Ukraine vinder Eurovision Song Contest 2022.

Historisk

At Kalush Orchestra lørdag aften kunne hæve trofæet, er ikke kun en enorm sejr for gruppen og Ukraine. Det er også et voldsomt vink med en vognstang til Putin om, at Europa står sammen på alle fronter for at støtte Ukraine. Selv når det gælder pop.

Sejren til Ukraine kan uden en snert af overdrivelse kaldes for historisk.

Det er 66. gang, det der bliver afholdt Eurovision Song Contest. Aldrig tidligere er det sket, at et land i krig vinder konkurrencen.

Ud over den historiske sejr, så bød Grand Prix'et på den sædvanlige blanding af dødssyge ballader, lidt for små badedragter, helt uforståeligt gak gak og et par popsange, der ikke gjorde nogen fortræd.

Spanien stod for de små badedragter og bare lårbasser.

Spanens Chanel for fuld udblæsning. Foto: Ritzau Scanpix

Norge og Serbien konkurrerer endnu om, hvem der stillede op med det mest bizarre bidrag.

For Norge var det banansulte Subwoolfs, der har efterladt stor mystik om, hvem der gemmer sig under de gule masker og i rumdragten.

De norske Subwoolfs. Foto: Ritzau Scanpix

Serbien stillede ud over en sang op med gakkede håndtegn op med håndvask og en tekst om Megan Markles hår.

Serbiens Kontrasta i en protestsang mod sundshedfanstisme. Foto: Ritzau Scanpix

I løbet af den store finalen blev Ukraine beskyldt for at overtræde reglerne i Eurovision.

Efter sangen 'Stefania' sluttede Kalush Orchestra af med at sende et politisk budskab ud over scenekanten i finalen, og det må man IKKE!

- Hjælp Ukraine, hjælp Mariupol, hjælp Azovstal nu, råbte frontmanden ud til publikum i Pala Olimpico.Svaret var stor jubel fra publikum i salen i Torino.

Ifølge Aftonpostens kulturkommentator Robert Gjestad kunne det betyde, at de ville blive diskvalificeret.

- I teorien og ifølge reglerne kan de blive disket, men det kommer aldrig i livet til at ske. Det ville være den største skandale gennem tiden, sagde Gjestad.

Norske VG spurgte undervejs i showet EBU, der er arrangør af Eurovision Song Contest, om Ukraines budskab ville få konsekvenser.

- Vi forstår de dybe følelser for Ukraine i øjeblikket, og anser kommentarerne fra Kalush Orchestra og andre artister, der støtter det ukrainske folk som humanitære mere end politiske i natur, lød den officielle holdning fra EBU.

Uden Danmark

Finalen blev som bekendt uden deltagelse af Danmark.

Danske Reddi røg ud af konkurrencen ved tirsdagens semifinale, og det betød, at vi som det eneste nordiske land ikke var repræsenteret i finalen.

DRs tidligere kommentator af Eurovision, Ole Tøpholm, var da også hård i sin kritik af det danske exit. Ikke at der var noget i vejen med Reddis indsats. Årsagen og skylden til, at Danmark er ude er ifølge Grand Prix-eksperten, at man i Danmark har for stor fokus på, at sangen, vi sender skal være et radiohit i Danmark, og det virker simpelthen ikke i Eurovision, hvor man har præcis tre minutter til at fyre den maks af.

- Der er så stor fokus på, at sangen skal være et radiohit, der kan spilles på P4. Men det er ikke det, der virker i Eurovision.

Netop det faktum at både Sverige, Norge, Island og Finland var med i finalen fik tidligere på ugen Ole Tøpholm til at være meget klar i mælet.

- For andet år i træk er vi det eneste nordiske land, der ikke er med i finalen. Det synes jeg er pinligt. Direkte pinligt, sagde han.