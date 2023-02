Kritik af DR: Det er ikke fair

Det er i forvejen svært at konkurrere i musik, men DR gør det umuligt at få en fair dyst i Dansk Melodi Grand Prix

Det er i forvejen svært at konkurrere i musik, men DR gør det umuligt at få en fair dyst i Dansk Melodi Grand Prix

Gad du stille op til en fodboldkamp, hvis du var bagud 0-7 fra start?

Næppe.

Det er ikke desto mindre virkeligheden for flere af de artister, der i aften stiller op ved Dansk Melodi Grand Prix i Arena Næstved.

Siden startfeltet til den traditionsrige sangdyst blev offentliggjort 19. januar, har de otte sange kunnet høres på diverse musiktjenester og i radioen.

DR har siden kørt favoritter i stilling på de forskellige radiokanaler, mens andre bidrag er kørt helt ud på et sidespor.

Unfair

Der er nemlig kæmpe forskel på, hvor meget de otte numre er blevet spillet på P3, P4 og P5. Spændet går fra under 50 til over 500, og det er ikke lige konkurrencevilkår, mener Nicklas Sonne, der ligger i den absolut tunge ende med blot 27 afspilninger i radioen før lørdagens show.

Annonce:

- Det er på ingen måde fair. Det er unfair helt ned på et menneskeligt plan, siger sangeren, der stiller op med rocknummeret, 'Freedom'.

- Føler du, at DR skævvrider konkurrencen?

- Det synes jeg desværre lidt, de gør, ja, siger Nicklas Sonne, der ikke er sur over, at hans sang ikke er spillet så meget. Han erkender dog blankt, at han er skuffet.

- Så slem er min sang altså heller ikke, og jeg havde altså håbet på, at det ville være mere retfærdigt, siger han.

Enige favoritter

I den anden ende ligger favoritterne Eyjaa. I modsætning til Sonnes hårde tråd er teenage-søstrene med de islandske rødders sang, ' I Was Gonna Marry Him', blevet råspillet på DRs kanaler med 515 afspilninger før lørdag.

Annonce:

- Vi er selvfølgelig mega taknemmelige for, at vi er blevet spillet så meget. Men vi er jo sammen i konkurrencen, så det er måske ikke helt fair. Men vi kender DR og er også blevet spillet der før, siger 19-årige Brynja Sverrisdottir, der udgør den ene halvdel af duoen.

Brynja og Sara fra duoen Eyjaa er dem, der er blevet spillet mest på DRs kanaler. De er favoritter til at vinde Grand Prix'et hos bookmakerne. Foto: Henning Hjorth

Mariyah LeBerg er den Grand Prix-deltager, der er blevet spillet færrest gange, og hun var forberedt på, at numrene ikke ville få samme liv på DR som hendes konkurrenter.

- Men det er da nederen at se på, at andre er kommet i rotation på DRs kanaler, når man ikke selv er. Og så er vi mange, der er trætte af, at man samtidig har kunnet stemme siden i mandags. Det er ikke fair, siger sangerinden, der stiller op med sangen 'Human'.

Det er i aften fra klokken 20, at Dansk Melodi Grand Prix 2023 løber over skærmen på DR. Showet kan følges live på eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I år er det ti år siden, Emmelie de Forest vandt Eurovison. Siden har hun kæmpet med at komme af med det image, hun fik som uskyldig lille pige. Se de eksklusive og private billeder: Emmelie de Forest er færdig som elverpige