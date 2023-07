Kritikken vælter ind: 'Vi gør, hvad vi kan'

Kritikken er haglet ned over manglende toiletter og kvindelige pissoirs på årets Roskilde Festival. Her kan du se, hvordan tissemulighederne fordelte sig for mænd og kvinder

Hvis du står op og tisser, er Roskilde Festival et dejligt sted.

Det er det også, hvis du sidder ned og tisser, for eksempel på grund af dit køn, og hvis du elsker at stå i kø.

Siden Danmarks største festival sluttede sidste weekend, er kritikken haglet ned over de utilstrækkelige tisse-muligheder for kvinder og andre siddende.

Og ikke mindst over de lange køer, man måtte kæmpe med, hvis ikke man er til hegn-tisseri til skue for resten af Dyrskuepladsen i Roskilde.

'Spilder timevis'

Blandt kritikerne er nyhedsredaktør på Femina update, Katrine Rosenbæk, der forleden langede ud mod festivalen.

'Jeg betaler samme billetpris som de mandlige gæster, men jeg spilder timevis af min festival på at stå i kø. Jeg går glip af koncerter, og jeg bruger tankekraft på at planlægge toiletbesøg', lød raseriet blandt andet.

En åbenlys løsning er flere toiletter, hvilket Rosenbæk også efterspørger. En anden kunne være flere mulighed for den hurtige tissetår i form af flere kvindelige pissoir-lignende løsninger.

Især her må festivalen siges at halte bagefter, når man ser på nedenstående tal.

Køtid: '3 minutter'

Ekstra Bladet har spurgt festivalen, om de er tilfredse med dén fordeling. Her lyder det fra talsperson Christina Bilde, at festivalen er opmærksomme på både antal og placering af toiletterne. Det lyder samtidig, at den gennemsnitlige køtid var 3 minutter.

Synes I, at det er godt nok, at der er så stor forskel på mænd og kvinders muligheder for hurtigt at tisse af?

'Vi gør, hvad vi kan for at give alle så gode muligheder som muligt, og vi er meget opmærksomme på både placering af toiletter, længden af køer samt den tid, der tager at komme igennem køen. I gennemsnit tager det 3 minutter, men ventetiden kan være længere bestemte steder efter f.eks. en koncert på en af de store scener.'



'Når vi disponerer toiletterne, beregner vi 50 % af kapaciteten til kvinder, og på selve festivalpladsen er de alle sammen toiletkabiner. Vi disponerer tilsvarende 50 % af kapaciteten til mænd, og disse fordeler sig primært på urinaler og kun en mindre del er toiletkabiner. Vi vurderer, at urinaler til mænd er et godt alternativ til at benytte toiletkabiner.', udtaler Christina Bilde i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.