Kritisk sygdom i familien: Melder afbud

Havde man glædet sig til at opleve Vicki Berlin i Odense Sommerrevy den kommende tid, bliver man skuffet.

Skuespilleren, som er en af showets store stjerner, har nemlig måttet melde afbud til de kommende forestillinger på grund af svær kritisk sygdom i familien.

Det skriver Fyens Stiftstidende med henvisning til en pressemeddelelse fra revyen.

Her oplyser revydirektør og ejer, Lars Arvad, at Vicki Berlin erstattes af Charlotte Guldberg, som har haft mulighed for at springe til med kort varsel.

'Jeg er utrolig glad for, at Charlotte har valgt at springe til. Vi kender jo heldigvis Charlotte godt, og hun kender teltet godt, da hun var med i revyen i 2017. Hun er hamrende dygtig og hurtig. Det kræver det også, når det skal gå så stærkt.'

'Jeg er naturligvis lykkelig over, at vi ikke skal hen og aflyse forestillinger. Samtidig er jeg naturligvis påvirket af den situation, Vicki står i, så lige nu handler det bare om, at hun får fred og ro og tid med familien i en svær tid', siger han i pressemeddelelsen ifølge avisen.

Revyen opfordrer til, at Vicki Berlin får ro i den svære situation, og at hendes privatliv respekteres.

Det vides ikke, hvornår Vicki Berlin igen vil indtag scenen. Revyen fortsætter frem til 10. juni.