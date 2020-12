Kunder raser mod Wallmans efter aflysninger

Det er ikke sjovt at drive eventvirksomhed i disse dage, hvor coronavirussen hærger, og hvor ens forretning kan blive lukket ned med få dages varsel.

Sådan er virkeligheden dog for Wallmans og en række andre virksomheder i den branche. Da regeringen for nylig lukkede Danmark ned igen, måtte de aflyse deres planlagte forestillinger i Cirkusbygningen. Men folk, der havde købt billetter til det arrangement, kan ikke få pengene tilbage. I stedet må de nøjes med et værdibevis, efter Wallmans har ændret vilkår siden forårets nedlukning.

Kørt rundt i manegen: Mangler at få 20.000 kroner tilbage

Dengang gik man i gang med at tilbagebetale kunder, og i starten af november lød meldingen til Ekstra Bladet, at halvdelen af de berørte kunder havde fået pengene tilbage. På virksomhedens Facebook-side og side på Trustpilot vælter det dog ind med vrede beskeder.

'Vi går rettens vej, da vi ikke kan få vores penge. Wallmans svarer ikke på vores mail. Og betaler ikke penge tilbage. Vi går rettens vej i næste uge, hvis nogen har interesse at være med. I er velkommen til at kontakte mig. Wallmans skulle skamme sig,' lyder en af beskederne fra en rasende kunde.

'Jeg melder mig i køen af folk, der gerne vil have penge tilbage for forestilling som er aflyst pga. covid-19. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få sine penge tilbage. Der bliver ikke svaret på mail, og senest er der kommet et tilgodebevis, hvor der specifikt står, at der ikke gives penge retur. Det kan umuligt være lovligt. Sidste gang jeg har været i Walmans, og jeg vil råde alle andre til at blive væk også,' lyder kritikken fra en anden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ali Kleit, der også står i samme situation omkring billetkøb. Sammen med sin kæreste, Julie, købte han tre billetter til showet nytårsaften, som en julegave til sin svigerfar, som de skulle nyde showet med.

Billetterne kostede i alt 4617 kroner, og da arrangementet blev aflyst midt i december, forventede parret, at de ville blive tilbudt muligheden for at få pengene tilbage. De fik sig dog en skuffelse.

- Jeg fik en mail fra dem, hvor de aflyste arrangementet, og selvom jeg allerede der oplyste, at jeg ønskede pengene retur, sendte de i stedet et værdibevis, siger han og fortsætter:

- Jeg var derfor igen i kontakt med dem, fordi jeg ville have pengene tilbage. Billetterne var jo kun købt, fordi vi ville overraske min svigerfar, som ellers skulle fejre nytårsaften alene. Det skulle være en julegave, og derfor kan billetterne ikke bruges andre dage. Men det blev et blankt nej.

Wallmans-ejere kæmper for livet: Truet af konkurs

Sådan er reglerne Ekstra Bladet har spurgt Maria Liljeqvist, der er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, hvordan reglerne er i tilfælde af aflysning. - Når et arrangement bliver aflyst, så har køberen som udgangspunkt ret til at få pengene tilbage for billetten, siger hun. Hun fortæller, at der kan være tilfælde, hvor arrangørerne har nedskrevet andre vilkår på billetterne – for eksempel at man ved aflysning modtager et værdibevis i stedet for at få pengene tilbage. - Men i de fleste tilfælde har man altså ret til at få pengene tilbage, lyder vurderingen fra Maria Liljeqvist. Hun siger desuden, at det må være op til en konkret vurdering af Forbrugerklagenævnet, om Ali har ret til at få sine penge tilbage i dette tilfælde. Vis mere Luk

På billetten, som Ekstra Bladet har fået tilsendt, fremgår det ikke direkte, at man ikke kan få pengene tilbage, hvis showet bliver aflyst. I stedet er det et link med teksten 'Vigtig information om din aften', og klikker man der, kommer man ind på FAQ-siden med masser af informationer - blandt andet om covid-19, hvis man scroller ned.

'VED AFLYSNING. Du vil modtage et værdibevis på beløbet, som vil være gældende i 3 år,' lyder der her.

'Godt gemt væk'

Men Ali mener ikke, at han og de andre købere er blevet godt nok informeret omkring det.

- Jeg snakkede med Forbrugerrådet Tænk, der sagde, at det godt kunne stå i deres vilkår, så jeg ringede til Wallmans, og det var først her, jeg opdagede det, siger Ali, der ikke mener, at han skulle have gjort mere, da han købte billetterne.

- Det er gemt godt væk på deres side. De burde have informeret om dette, da man købte billetterne, så man kunne have denne risiko med i overvejelsen, inden man køber, siger han.

Ali har ikke tænkt sig at acceptere Wallmans forklaring uden kamp.

Derfor har han klaget til Forbrugerklagenævnet i håb om, at de vil give ham ret i, at Wallmans ikke informerede godt nok om de specielle vilkår. Her afventer han netop nu en afgørelse.

- Vi er klar til at gå hele vejen. Også selvom det tager lang tid eller bliver besværligt, siger Ali.

Wallmans lange ikke-svar

Ekstra Bladet har forholdt Walmann kritikken fra kunderne og forsøgt at få dem til at besvare en række spørgsmål.

Wallmans henviste til firmaets svenske ejerkoncern, Moment Group, og ville gerne have spørgsmål på mail. Det fik de, men de spørgsmål blev dog ikke besvaret.

Det spurgte vi Wallmans om: - I starten af november fortalte I til Ekstra Bladet, at halvdelen af de berørte kunder havde fået pengene tilbage. Hvor mange er der tale om nu, og hvor mange mangler stadig? - Jeg kan forstå, at I har ændret i jeres vilkår, så man ikke længere får pengene tilbage ved aflyste shows – men i stedet et værdibevis. Hvorfor har I lavet denne ændring – og hvornår? - Jeg har talt med en kunde, der ikke mener, at informationen om værdibeviset var godt nok oplyst, da han købte billetterne. Hvad siger I til den kritik? - Som udgangspunkt har man jo ret til at få pengene tilbage for aflyste shows. Synes I, at I har været gode nok til at oplyse køberne om, at det ikke ville være tilfældet i tilfælde af aflysning af for eksempel nytårsshowet? - Personen har nu startet en sag hos Forbrugerklagenævnet i håb op at få pengene tilbage. Hvad tænker I om det? Vis mere Luk

I stedet modtog Ekstra Bladet en mail fra Niclas Möller fra Moment Group, der har ansvaret for selskabets venues, heriblandt Wallmans Cirkusbygningen, hvor han beskriver den hårde situation, virksomheden på nuværende tidspunkt er i på grund af regeringens restriktioner, der har tvunget dem til at lukke.

'Vi har løbende tilbudt nye muligheder for at komme til os og opleve showet. I tilfælde, hvor en gæst ikke har fundet en dato eller selv vil vælge på et senere tidspunkt, er der også udstedt gavekort,' skriver han blandt andet.

Konkursen truer fortsat: Udskyder deadline

Han tilføjer, at de har fulgt regeringens anbefalinger og restriktioner til punkt og prikke.

'Vi har ikke kontrol over pandemien og myndighederne begrænsninger, der gør det umuligt for os at holde åbent nu. Så snart vi har mulighed for at genåbne, så gæsterne kan besøge os, vil vi gøre det.'

Her er hele Wallmans ikke-svar: Niclas Möller fra Moment Group har i et mailsvar til Ekstra Bladets spørgsmål svaret følgende: ’Siden pandemien begyndte i marts, har vi været tvunget til at flytte forestillinger eller holde helt eller delvist lukket på grund af pandemien og de restriktioner, som myndighederne har pålagt vores branche. Vi har løbende tilbudt nye muligheder for at komme til os og opleve showet. I tilfælde, hvor en gæst ikke har fundet en dato eller selv vil vælge på et senere tidspunkt, er der også udstedt gavekort. I efteråret fik vi lov til at åbne med begrænsninger, men vi blev løbende ramt af nye restriktioner, der blev indført i løbet af efteråret. Vi har hele tiden tilpasset os og har fulgt alle anbefalinger, og vi har arbejdet intensivt for, at det skulle være sikkert at besøge os. Vi har været langt fremme for aktivt at sikre, at alle gæster har følt sig beskyttede og sikre. Vi har tilpasset showet og den måde, vi møder gæsterne på, når der optrædes eller serveres. Med de seneste ændringer er Cirkusbygningen lukket, og personalet er blevet afskediget. Vores forretning kræver lang planlægning, og vi anvender et stort ensemble for at skabe en magisk oplevelse for alle vores gæster. Vi har ikke kontrol over pandemien og myndighederne begrænsninger, der gør det umuligt for os at holde åbent nu. Så snart vi har mulighed for at genåbne, så gæsterne kan besøge os, vil vi gøre det. Vi vil derefter sikre os, at alle, der ikke har haft den ønskede oplevelse på grund af myndighedernes begrænsninger, får muligheden. Fremtiden er i hænderne på pandemien og myndighederne. Vi er tvunget til at forholde os til det. Det samme er hele kultur-, oplevelses-, hotel- og restaurationsbranchen. Vi er lige så triste og forbandede som alle vores gæster over, at vi ikke har kunnet levere den oplevelse, som vi kan, og som vi ved, at de sætter pris på. Alle gæster, der har købt en oplevelse fra os, modtager den, så snart vi igen har mulighed for at drive virksomhed.’ Vis mere Luk

Ekstra Bladet har efterfølgende gjort opmærksom på, at der ikke er blevet besvaret nogen af de spørgsmål, der blev afsendt. Niclas Möller har efterfølgende ikke ønsket at besvare spørgsmålene.