Kunstner lånte en halv million: De får dem ikke igen

Den danske kunstner Jens Haaning fik stor opmærksomhed i efteråret på grund af værket 'Take the money and run'

Kunstneren Jens Haaning og Aalborg-museet Kunsten skabte overskrifter verden over, da Jens Haaning i forbindelse med udstillingen af et værk løb af med omtrent en halv million kroner, han havde lånt af museet.

I stedet for at aflevere det aftalte værk - to rammer fyldt med pengesedler, der skulle illustrere en østrigsk og en dansk årsløn - ændrede han titlen på værket til 'Take the money and run' og afleverede to tomme rammer.

Det fik museumsdirektør Lasse Andersson til at udtale, at havde museet ikke pengene i hænde igen inden 16. januar, ville man lægge sag an. Og det kommer nu sandsynligvis til at ske.

I hvert fald udtaler Jens Haaning til DR, at han ingen planer har om at levere pengene tilbage.

- Nej, selvfølgelig får de ikke deres penge at se på deres konto mandag morgen, siger han.

Ikke et stunt

Over for DR har museumsdirektør Lasse Andersson afvist at udtale sig om sagen før mandag, når fristen er overskredet.

Han har tidligere over for Ekstra Bladet afvist, at Kunsten selv har spillet en rolle i nummeret for at få omtale.

- Nej, jeg har sagt det før. Vores rolle er ikke at være med til at skabe kunsten. Jeg fik mails fra bekymrede ansatte, og jeg har prøvet af bevare hovedet koldt.

- Vi har fået et andet kunstværk, end vi havde spurgt efter. Jeg har talt med en advokat, der siger, at der ikke er noget, der taler for en politisag lige nu. Jens lever jo af at udfordre normer og traditionel tænkning, og det har han også gjort her, sagde Lasse Andersson til Ekstra Bladet i efteråret.

Her afviste han desuden, at der skulle være tale om en uoverensstemmelse over løn og arbejdsforhold mellem museet og Jens Haaning, sådan som Jens Haaning ellers har udtalt.