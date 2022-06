Kvinde forulempet: Politi jagter gerningsmand på Roskilde Festival

Søndag klokken 13.55 blev Midt- og Vestsjællands Politi kontaktet af en 25-årig kvinde, der i øjeblikket er på Roskilde Festival.

Her kunne hun fortælle, at hun cirka 30 minutter inden i sin teltlejr var blevet kontaktet af en fremmed mand, der til at starte med gav udtryk for, at han ønskede at hvile sig i hendes lejr.



Efterfølgende havde han tilbudt hende massage, samtidig med at han ifølge kvinden berørte hende flere steder på kroppen og kyssede hende trods hendes både verbale og fysiske protester over for manden.

Politiet har siden ledt efter manden på festivalpladsen, men uden held.

Gerningsmanden beskrives af politiet på følgende måde:

'Østeuropæisk af udseende, 25-30 år, 160-170 cm, Kropsbygning: Kraftig, Hudfarve: Brun, Yderligere kendetegn: Blå maling på højre overarm, mørkt skæg omkring hagen og kæbepartiet, brune øjne, iført: blå bøllehat, shorts og lilla T-shirt, medbringende en grøn pose. Han talte engelsk.'.

Politiet leder fortsat efter gerningsmanden, der er mistænkt for at overtræde straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse.

