Lange fingre på festival: Fire sigtet

Fire mænd er natten til fredag blevet sigtet for at have luret rundt i telte og på parkeringspladsen for at stjæle blandt andet powerbanks fra festivalgæster på Smukfest

Hold på hat og briller!

Og powerbanks tilsyneladende.

Fire mænd var åbenbart i mangel på strøm og måtte ty til de lidt mindre flatterende metoder for at skaffe sig det fra andres telte på Danmarks dyreste festival i Skanderborg.

Mændene er natten til fredag blevet sigtet for at have haft lidt for lange fingre, da de har forvildet sig ind på henholdsvis camingområdet KærligHeden og på en af parkeringspladserne, der er tilkoblet festivalen.

Det oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi fredag morgen.

Ved fælles hjælp fra gæster og vagter blev politiet gjort opmærksom på en mistænkelig adfærd ude på campingområdet, hvor to udenlandske mænd på henholdsvis 33 og 38 havde sneget sig ind på området uden armbånd.

- Vi har lige rundet midnat klokken 00.03. Da vi tager fat i dem, er de i besiddelse af det, vi kalder tyvekoster, som man formegenligt har stjålet i teltene i campingområdet, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Der er blandt andet tale om powerbanks, som mange festivaldeltagere tager med sig for at kunne holde strøm på telefonen.

Sagen er fortsat under sagsbehandling.

Et samarbejde

Senere på natten fanger politiet to andre mænd på en parkeringsplads, der menes at have været i ledtog med de to mænd på KærligHeden.

Vicepolitiinspektøren kan endnu ikke oplyse alderen på de to mænd på parkeringspladsen.

De to udenlandske mænd er også blevet sigtet, og sagen bliver dermed også behandlet i skrivende stund.

De i alt fire udenlandske mænd er sigtet for tyveriforhold.

Derudover var ingen af mændene iført et festivalarmbånd, som det kræver for at kunne komme ind på pladsen. Det er mændene også sigtet for.

En fortsat rolig festival

Overordnet set fortæller Finn Ellesgaard Nielsen, at festivalen stadig er nogenlunde rolig og fredelig - det samme billede, som vicepolitiinspektøren gav efter festivalens første dag.

Fredag morgen fortæller han, at det generelle billede af forløbet lige nu fortsat er fint.

- Det er mange mennesker, der er samlet under festlige former, men vi må sige, at hvis vi laver et totalbillede, så ser det bestemt ud til at være et fredeligt arrangement, siger han.

På festivalens første dag blev seks mennesker dog snuppet med narko, en mand blev slået ned, og lidt for fuld 47-årig mand blev kørt en tur til afrusning af politiet.

Desuden var der syv, der måtte sige farvel til festivalen, da de fik klippet deres armbånd.