Løgn banede vejen

Det er præcis ti år siden, Ihan Haydar med sin smittende energi bankede løs på trommerne for Danmark ved Eurovision Song Contest.

Derfor sluttes ringen på en måde i aften, når hun fyrer den af i Torino sammen med Reddi, der i år repræsenterer Danmark ved verdens største musikkonkurrence.

For ti år siden var omstændighederne nogle ganske andre end nu for Ihan Haydar, der har irakiske rødder. Hun var teenager, da hun spillede trommer for Soluna Samay, og det kostede noget af en løgn at komme væk hjemmefra for at udleve musikdrømmen.

- Til det danske Grand Prix bildte jeg minde forældre ind, at jeg var på fysik-udflugt med min klasse i fire dag. Og så tog jeg afsted. Jeg vidste bare, at jeg ville fortryde det resten af mit liv, hvis ikke jeg gjorde det. Og tænk, hvis jeg ikke havde taget den chance!, siger hun.

37 sms'er

Ihan Haydar fortæller, at hendes forældre normalt ikke så ret meget dansk tv, men lige præcis den aften i 2012, var der zappet over på DR og Grand Prix. Der kunne de pludselig se deres datter på skærmen bag trommerne på 'Should've Known Better'. Det var en situation, Ihan Haydar ikke helt havde tænkt til ende.

- Slet ikke nej! Og jeg tror slet ikke, at jeg havde forstået, hvor stort det var, siger hun og fortæller, at hendes mor og far ikke ligefrem var glade for, hvad de så.

Ihan hamrer løs på trommerne for Soluna Samay. Foto: Tariq Mikkel Khan

- De var ret sure i starten. Jeg havde min mobil med på scenen og de ringede 37 gange, mens jeg optrådte og under showet. Jeg turde ikke tage den. Men da vi vandt, så reddede det lidt mit liv, griner hun.

Inden den aften, havde hendes forældre aldrig set hende spille trommer. Men Ihan Haydars talent var åbenlyst for forældrenes naboer og i lokalsamfundet i Næstved. Det blødte dem noget op.

- Da vi så skulle til Eurovision i Aserbajdsjan var de sådan...'ok, men så er det det sidste, du skal. Når du kommer hjem, skal du tilbage i skole'. Men faktisk var det i Aserbajdsjan, at jeg sad sammen med Chief 1 og Remee og levede L.I.G.A., Så jeg skulle hjem og fortælle mine forældre, at det ikke ville stoppe her. Det var kun begyndelse. Og det er jo heldigvis gået godt siden, siger Ihan Haydar med et stort smil.

-Hvad siger dine forældre i dag?

- De er helt med på det nu. Jeg har også bevist mig selv. Jeg har bevist, at det godt kunne lade sig gøre. Det har kostet mange kampe at nå hertil, men jeg har altid vidst, at det var det værd. Og jeg ville gøre det 100 gange om igen, hvis det skulle være. De kan se nu, at det er en sikker vej, jeg er gået. Jeg tjener penge og kan klare mig.

Ihan Haydar repræsenterer i aften Danmark ved Eurovision Song Contest. Foto: Anthon Unger

- Var det det, de frygtede. At det var en usikker branche, du gik ind i?

- Ja, de var meget meget bange for, at det var den forkerte vej for mig, fordi det var så ustabilt. De så det som en kæmpe mulighed for mig, at vi var kommer til Danmark, hvor jeg kunne blive hvad som helst. Hvorfor så vælge noget så ustabilt. Men man kan ikke gøre for, når man bliver så forelsket i noget. Og det blev jeg i trommerne. Og Eurovision blev the point of no return i mit liv, siger hun.

Røv-lykkelig

For Ihan Haydar understreger hendes historie, hvor vigtigt det er, at man går efter sine drømme.

- Det er man nødt til. Det skal man gøre. Hvis man lader nogen som helst bestemme over ens liv, bliver man ulykkelig.

- Er du lykkelig nu?

- Jeg er røv-lykkelig! Jeg vågner hver dag og er så taknemmelig, Så ja, jeg er meget lykkelig!

Ihan Haydat er klar til at fyre den for vildt af i aften. Foto: Anthon Unger

Det er i aften klokken 21, at Ihan Haydar er tilbage på Eurovision-scenen i den første af semifinale. Her skal Agnes, Siggy, Ida og Ihan forsøge at kvalificere sig til lørdagens store finale.

Ekstra Bladet dækker aftenens show live fra Torino, hvor Reddi er på scenen som nummer 12.

Det er ikke kun Ihan Haydar, der har ti års jubilæum som debutant på en stor musikscene. I 2012 optrådte Siggy Savery på Roskilde Festival. Læs den historie her.

