Lorte-lugt invaderer Cinemateket: - Det er virkelig klamt

Da journalist Mats Magnussen, 28, forleden besøgte biografen i Cinemateket i København for at se en film, fik han sig en ildelugtende overraskelse.

Under filmen blev en lugt af kloak nemlig så invaliderende, at Mats Magnussen havde svært ved at nyde filmen.

- Jeg havde svært ved at koncentrere mig om at se den film, fordi det lugtede så meget af kloak. Det lugtede virkelig dårligt, og det var bare så ulækkert.

Ifølge Mats Magnussen var han ikke den eneste, der bemærkede den dårlige lugt.

- Der var flere på de andre rækker, der også bemærkede det og kommenterede den dårlige lugt, og jeg kunne høre på flere af dem, at det var noget, der havde stået på i længere tid. Det var ikke første gang, der havde lugtet sådan, siger han og fortsætter:

- Det er lidt ironisk, at det er det her fine højkulturelle sted, og så lugter der bare af lort. Det er virkelig klamt, siger han med et grin.

Mats Magnussen fortæller, at han overvejede at fortælle om problemerne til personalet.

- Men jeg endte med ikke at gøre det, for jeg ville bare ud i den friske luft hurtigst muligt, siger han videre.

Bekendte med problemet

Flere andre besøgende har dog gjort opmærksom på problemet. Hos Cinemateket, der er en del af Det Danske Filminstitut, er de derfor også bekendt med problemerne med den dårlige lugt.

De ved dog endnu ikke præcis, hvor den dårlige lugt stammer fra.

- Vi er bekendt med, at der nogle gange opstår lugt fra ventilationen. Vi er i fuld gang med at identificere problemet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at kunderne får en god oplevelse, lyder det fra Kenneth Just, der er daglig leder af Cinemateket.

Han kalder samtidig lugtgenerne for et 'periodisk problem', som de håber at kunne lokalisere og afhjælpe snarest.

Han oplyser, at biograferne er lukket fra 15. til 28. juli, og at de håber, at problemerne er løst, når de åbner igen.

