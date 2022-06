Lukker avis: Chefredaktør skrider

B.T. lukker sin papiravis fra nytår og bliver 100 procent digital.

Det oplyser Berlingske Media onsdag i en pressemeddelelse.

Jonas Kuld Rathje har i samme ombæring opsagt sin stilling som chefredaktør på mediet med øjeblikkelig virkning.

På Facebook skriver han følgende:

'For et par uger siden bankede jeg på hos Pernille Holbøll for at tale med hende om at stoppe på B.T. Det var ikke nogen let beslutning, for tiden som chefredaktør på først Metroxpress og de seneste fem år på B.T. har været de sjoveste og bedste i mit arbejdsliv,' skriver Rathje blandt andet.

'For mit eget vedkommende glæder jeg mig til et nyt kapitel - men først en lang sommerferie,' slutter opslaget.

Hvad det nye kapitel byder på, nævner Rathje intet om. Men Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den nu tidligere chefredaktør.

Jonas Kuld Rathje blev konstitueret som ansvarshavende chefredaktør efter Michael Dyrbys afgang, indtil B.T.'s nuværende chefredaktør, Pernille Holbøll, tiltrådte som ansvarshavende chefredaktør 16. maj. En stilling, som Rathje ligeledes søgte.

Til Ekstra Bladet udtrykte Rathje i den forbindelse sin skuffelse over, at han ikke blev udnævnt som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

I forbindelse med sin tiltrædelse lagde Pernille Holbøll ikke skjul på, at fremtiden for B.T. var digital.

- Altså, avispapir er jo ikke digitalt, så 100 procent digitalt betyder, at på et eller andet tidspunkt så udkommer B.T. 100 procent digitalt, sagde Pernille Holbøll til Ekstra Bladet i april.

B.T. lukker printavisen og bliver nu udelukkende digital. Foto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Lukker storbyredaktioner

B.T. lukker i samme omgang også ned for storbyredaktionerne i Aarhus, Odense og Aalborg.

Med redaktionerne har B.T. udgivet fire forskellige aviser i de fire største byer. Men fra midten af juli og frem til nytår bliver der kun udgivet én national udgave af avisen.

'B.T. er udkommet som avis siden 1916, og derfor er det et historisk skifte. Heldigvis har B.T. en stærk identitet og en lys fremtid foran sig som Danmarks førende digitale nyhedsmedie,' siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver for Berlingske Media, som udgiver B.T, i pressemeddelelsen.

'Storbyprojektet var en modig satsning, og medarbejderne på redaktionerne har gjort en stor indsats for, at det skulle lykkes, men vi må konstatere, at forretningen ikke er fulgt med og heller ikke har udsigt til at gøre det. Det tager vi konsekvensen af,' siger ansvarshavende chefredaktør på B.T. Pernille Holbøll videre i pressemeddelelsen.

Omlægningen på mediet betyder, at 10 stillinger bliver nedlagt på storbyredaktionerne. Derudover bliver yderligere 10 stillinger nedlagt. Det gælder fire avis-redigerende, tre i annoncesalg og tre i backoffice.

Satser på mobil

Med lukningen af papiravisen vil B.T. nu i stedet især fokusere på at målrette indhold til deres mobile platforme.

'De sidste fire år er B.T. vokset eksplosivt digitalt til nu at være det største nyhedsmedie i Danmark. Som forventet er avisoplaget i samme periode faldet, og snart er det ikke længere økonomisk bæredygtigt. Derfor fokuserer vi nu alle vores kræfter på at være bedst der, hvor flest danskere er, nemlig på mobilen,' siger Pernille Holbøll i pressemeddelelsen.

'Det er især på video, lyd og med nye journalistiske formater, at B.T. skal sikre, at indtjeningen i fremtiden også flugter med den reach og digitale førerposition, som vi allerede har,' siger Pernille Holbøll, der tidligere var chefredaktør på Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Skat Andersen, der er tillidsmand på B.T., men det har i skrivende stund ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

