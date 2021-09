Madanmelder med kritik af Michelin: Tjek kravene

Søren Frank kan sagtens forstå folks undren over Kokkeriets Michelin-stjerne og mener, at Michelin skal gennemgå deres anbefalede restauranter

Der er tale om et øjebliksbillede, når folkene fra Michelin beslutter, om restauranter fortjener en eftertragtet stjerne eller ej.

Det fortæller madanmelder Søren Frank til Ekstra Bladet.

Folk har nemlig undret sig over, hvordan restauranten Kokkeriet har kunnet bibeholde deres stjerne fra Michelin, når de i den seneste tid har været ramt af flere møgsager, der blandt andet har omhandlet kaos med take-away til nytår og dårlig hygiejne.

Læs om alle møg-sagerne i boksen herunder:

Dårlig hygiejne Den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, som er dateret til 12. august, er ikke den eneste møgsag, restaurant Kokkeriet har i bagagen. Kontrolbesøget var en opfølgning på et besøg 14. juli, der afslørede, at Kokkeriet ikke havde styr på temperaturen i deres kølerum, som blev målt til 13,2 grader. Det skyldtes ifølge rapporten, at køleenheden var i stykker - samme køleenhed som 12. august endnu ikke fungerede optimalt. Men også tidligere har restauranten været i Fødevarestyrelsens søgelys. I efteråret 2020 fik Kokkeriet to såkaldte indskærpelser på grund af dårlig hygiejne. Det svarer til et gult kort, som følger med strikse ordrer på at få styr på rengøringen. I den forbindelse har Ekstra Bladet tidligere fået aktindsigt i billeder fra restauranten, som kan ses herunder: Foto: Fødevarestyrelsen Foto: Fødevarestyrelsen Privatfoto Tilbage i 2013 lød der også kritik fra Fødevarestyrelsen, som dengang i forbindelse med et kontrolbesøg hæftede sig ved dårlig rengøring. Dengang lød det, at restauranten ikke havde gjort godt nok rent langs kanter, omkring udsugningen og under inventar flere steder. Vis mere Vis mindre

Men det forstår den mangeårige madanmelder fra Berlingske godt.

- Jeg havde ikke forventet, at de ville tage stjerner fra nogen. Der har jo været færre muligheder for at besøge restauranterne i år, og jeg har endnu ikke hørt om, at man har fjernet en stjerne fra et sted, fordi de har haft dårlig hygiejne. Man må også forstå, at de baserer deres beslutning på egne besøg og ikke på lokalpressen.

Tjek op

Han mener dog, at man fra Michelins side godt kunne tage at se lidt på de restauranter, der anbefales, hvis de flere gange har haft problemer med for eksempel hygiejnen.

- Michelin burde da gøre det, at de tjekker op på, om restauranterne lever op til kravene for en stjerne, hvis de har fået flere dårlige sager på halsen.

I forbindelsen med kritikken af Kokkeriets stjerne, er han da også med på, at det kan se lidt skævt ud for folk, der ikke kender maskinrummet hos Michelin.

- Jeg forstår da godt, at folk undrer sig. Og det kunne da også godt give en anledning til, at man selv så dem lidt efter. Man kan jo undre sig over, at de bliver ved med at løbe ind i dårlige sager og for at sige det ligeud, har de ikke været for smarte, når det kommer til PR.

Kunne give anledning til besøg

Søren Franks forhåbning er derfor, at man fra Michelins side begynder at se lidt nærmere på de anbefalede restauranter, der omtales negativt flere gange i pressen.

- Man må jo håbe, de kommer ud og får tjekket op på produktet, men det er jeg ikke helt sikker på, at de gør. Som privatperson vil jeg da også sige, at jeg ikke selv ville opsøge et sted, hvor hygiejnen ikke var i orden.

Madanmelderen kan ikke afsløre sine planer for, hvilke restauranter han selv forventer at besøge, men fortæller, at hvis et sted står i en guide, kunne det jo give anledning til et nyt besøg.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kokkeriets ejer Sammy Shafi, der dog ikke ønsker at udtale sig om sagen.

- Folk må sige, hvad de har lyst til. Vi er bare glade for, vi har fået en stjerne, siger han og understreger, at han ikke ellers har nogle kommentarer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michelin, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

