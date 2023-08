Mand slået ned på Smukfest

Tusindvis af mennesker strømmede onsdag til Skanderborg, hvor festivalen Smukfest blev skudt i gang.

Det forløb i grove træk ganske planmæssigt og roligt, men i et enkelt tilfælde gik det galt mellem to unge mænd.

Det oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi torsdag morgen.

- Vi har haft en enkelt voldssag, siger han og uddyber:

- Det er en anmeldelse om et knytnæveslag. Det er en forurettet mand på 23 år, og der er blevet sigtet en mand på 24 år.

Begge mænd er fra Aarhus, men politiet ønsker ikke at oplyse noget om, hvad der lå til grund for episoden, der altså angiveligt endte med et slag i ansigtet på den ene mand.

Slap for kaos

Sagen er den eneste anmeldelse om vold, som politiet på nuværende tidspunkt har modtaget, og Finn Ellesgaard Nielsen er generelt godt tilfreds med, hvordan åbningen af festivalen forløb.

- Det helt overordnede billede er, at det absolut var et fint forgangent døgn. Nu er der kommet gæster og musik, og det gør jo alt mere sjovt og spændende, men det forløbet absolut planmæssigt og stille og roligt på festivalen set fra et politimæssigt synspunkt, siger han.

Onsdag åbnede festivalen for alvor, og derfor skulle mange naturligvis til Skanderborg, hvilket kunne skabe problemer i trafikken. Generelt er det dog politiets indtryk, at det forløb godt.

- Der er uden tvivl nogle, der har holdt i kø, og selvfølgelig skabte trafikale udfordringer, at så mange kom, men set i forhold til andre år og vores forventning, forløb det rigtig fint, siger han og gætter på, at det noget skiftende og våde vejr over Jylland kan have hjulpet:

- Måske har vi været hjulpet af vejret, så folk ikke kom helt så komprimeret. Det skal jeg ikke kunne sige. Men vi konstaterer med glæde, at det forløb ganske glimrende.

Seks personer blev snuppet med narko i løbet af festivalens første døgn.

