Massevandring fra Smukfest: Smadret af dødsdruk

De fleste store danske festivaler har efterhånden droppet søndagen, men Smukfest holder fast. Stod det til en stor del af festivalens unge gæster, havde de ikke behøvet det.

Mange af de folk, der i en lille uge har sovet i telt og drukket tæt, vendte nemlig allerede fra morgenstunden snuden hjem. Det stod klart, da Ekstra Bladet mødte op på campingpladsen KærligHeden tæt på pladsen søndag eftermiddag.

- Vi er trætte. Forestil dig at være på dødsdruk i fem dage. Vi kan ikke mere. Vi er fra København og har langt hjem, lød det blandt andet fra 19-årige Paprika og 20-årige Maria, der ellers havde planlagt at være i det jyske til afslutningen af festivalen.

Turen tilbage til København starter tidligt for Maria og Paprika. Foto: Anders Brohus

Det samme var tilfældet for Emily, Amalie og Philine på 18.

- Vi er helt færdige. Men vores camp ligner lort. Nu skal vi bare hjem, fortalte de trætte piger, mens de kom slæbende på det udstyr, der i seneste dage har været deres hjem.

For de tre 18-årige kvinder slutter årets Smukfest tidligt søndag. Foto: Anders Brohus

For lidt søvn, for meget alkohol

Ved shuttlebusserne var der kamp om pladserne i de busser, der kørte mod parkeringen.

Knap så meget blev der kæmpet for at komme ind i de få busser, der satte kursen tilbage mod festivalpladsen.

Der var kø ved busserne hjem søndag formiddag. Foto: Anders Brohus

Alligevel var det ikke fristende for de unge mennesker i køen at smutte ind i de busser med retning mod musikken.

- Om vi står i den forkerte kø? Nej, jeg skal bare hjem. Det har været en alt for lang uge med for lidt søvn og alt for meget alkohol, og nu vil jeg bare gerne hjem, lød det fra 19-årige Simon med en stemme, der ikke efterlod tvivl om, at han talte sandt.

19-årige Simon var godt smadret og klar til at tage hjem efter en uge med druk. Han var dog ikke mere træt, end at han ville kunne lokkes til at blive dagen ud, hvis han fik en ramme Cult Shaker. Foto: Anders Brohus

Brug for at sove

- Vi er trætte efter en lang uge og har egentlig bare brug for at komme hjem og sove. Nogle af os har slet ikke været hjemme, sagde fem 20-årige gutter.

Rasmus, Frederik, Sebastian, Mathias og Simon løb ind sidste søndag. En uge sene slentrer de ud igen. Foto: Anders Brohus

For en uge siden løb de ind på pladsen for at få et godt sted at ligge.

Knap så højt var tempoet denne søndag, hvor turen gik den anden vej.

- Men det har været pissefedt. En kæmpeoplevelse, lød det fra de noget trætte fyre.

22-årige Daniel og hans venner fra Silkeborg smuttede også før tid. - Man er godt smadret. Det har været en rigtig god festival med gode kunstnere, og dårligt vejr kan man jo drikke væk, grinede han, da Ekstra Bladet fangede ham midt i nedpakningen af campen. Foto: Anders Brohus

Mens tusindvis af gæsterne allerede har forladt Skanderborg og Smukfest, fortsætter festivalen dog lige en sidste dag.

Navne som Magtens Korridorer, Ude af Kontrol, Drew Sycamore og Dizzy Mizz Lizzy spiller i løbet af dagen, inden Andreas Odbjerg og Carpark North lukker det hele ned kl. 21.45.

Tak for denne gang, sagde tusindvis af unge søndag formiddag. Foto: Anders Brohus

