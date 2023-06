Massiv kø ved festival

Gæster står lige nu i lang kø for at komme ind på musikfestivalen Syd for Solen i København

Gæsterne, der torsdag eftermiddag ankommer til Syd for Solen, må væbne sig med tålmodighed.

De skal nemlig stå i en gevaldig lang kø, inden de kan blive lukket ind på festivalpladsen i Søndermarken i København.

Festivalen åbnede pladsen omkring klokken 14, men der er stadig en stor mængde gæster, der ikke er kommet ind på pladsen endnu.

Den massive kø går langs Valby Langgade.

Foto: Per Lange

Festival undskylder

Festivalens arrangør, Smash!Bang!Pow!, skriver i et skriftlig svar til Ekstra Bladet, at de er opmærksomme på, at det i øjeblikket går langsomt med at komme ind på pladsen.

- Folk står i lang kø ved indgangen, og det beklager vi.

- Vi er i fuld gang med at øge kapaciteten i døren og gør alt, hvad vi kan, for at alle kan komme ind så hurtigt som muligt.

- Som vi har kommunikeret gennem længere tid, er Syd for Solen stort set udsolgt torsdag, og det er derfor, at det kan tage tid at komme ind på pladsen. Det er kommet bag på os, at så mange valgte at komme fra start. Det er vores fejl, og det kan vi kun undskylde.

Festivalen meddeler, at man snart håber, at køen er opløst, og at gæsterne får en dejlig dag på trods af en langsom start.

Foto: Per Lange

Torsdag spiller navne som Bremer/McCoy, Lowly og det amerikanske hovednavn Bon Iver.

Syd for Solen fortsætter fredag og lørdag, hvor blandt andre Aphex Twin, Iggy Pop og The War on Drugs optræder.