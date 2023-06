Med blot ti dages varsel: Dansk festival må aflyses

Shiva Spirit Festival anno 2023, der fokuserer på god karma og psykedelisk trancemusik, skulle være afholdt 29. juni til 2. juli i Herning.

Billetsalget har længe været i gang via hjemmesiden Beatbase, hvor partout-armbånd til alle dage har kostet 775 kroner pr. styk, hvis man ville ud og svinge træbenet til noget dakkedak i grønlige omgivelser i det fri.

Men her ti dage før festivalstart kommer arrangørerne nu med en kedelig udmelding.

'Vi har i dag besluttet, at vi ikke kan gennemføre Shiva Spirit Festivalen og det er med stor sorg, at vi må smide håndklædet i ringen. Vi er løbet ind i gentagne, omfattende og nye krav, og vi må se os slået nu', lyder det blandt andet i et opslag på festivalens facebookside.

Annonce:

'Vi har de sidste mange måneder arbejdet hårdt på at få alle ender til at mødes og opnå alle de tilladelser, der er nødvendige for at afholde en kvalitetsfestival. Til trods for at alle i og omkring Shiva Spirit har gjort alt, hvad de kunne for at få det til at ske, må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkedes. Derfor flytter vi dette års Shiva Spirit til 2024', lyder det videre.

Man betoner i samme moment, at man regner med, at det IKKE bliver i Herning næste år.

Se en video fra sidste års festival her. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Ifølge festivalarrangøerne skyldes aflysningen nærmere konkret 'en skrivelse':

'I torsdags, få dage før festivalen, modtager vi en skrivelse, som desværre ikke kan opfyldes. Derfor må vi nu være realistiske og udskyde, før at vi graver hullet endnu større. Vi sendte tingene i april og vi får svar torsdagen før vores festival. Det er en umulig opgave', skriver man.

Festivalen fortæller, at de har tabt MANGE penge på aflysningen, men skriver, at billetkøbere snart vil modtage en mail omkring, hvordan man får refunderet sin billet.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Shiva Spirit Festival for en uddybende kommentar. Det er p.t. ikke lykkedes at få svar.

For nylig blev den danske Midland Festival aflyst, og så gik Langelandsfestival i øvrigt konkurs. Læs sidstnævnte historie her.