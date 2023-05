Med røven i vandskorpen

Vil et flot sceneshow, men en usikker vokal være nok til at sende Danmark i Eurovision-finalen i år? I så fald bliver det på et hængende hår, lyder vurderingen

I år er det præcis ti år siden, Emmelie de Forest hev Eurovision-trofæet med hjem til Danmark, da hun sang 'Only Teardrops' helt til tops i verdens største musikkonkurrence.

Siden har den rød-hvide succes i dysten været dalende. Mildt sagt.

Ikke siden 2019 har Danmark formået at kvalificere sig til finalen. Vi er røget ud af konkurrencen på røv og albuer allerede i semifinalen.

Sidste år var det pigegruppen Reddi, der måtte sige farvel, før det næsten var begyndt. Året før var det Fyr og Flamme, der måtte se fiaskoen i øjnene.

De seneste ti år er det kun blevet til fem danske finalepladser, og i år ligger vores færøske repræsentant, Reiley, lige på vippen.

Om lidt bliver den store Eurovision-fest skudt i gang i Liverpool. Men hvem er kunstneren, der skal stå på scenen og repræsenterer Danmark og flage med Dannebrog i 'greenroom'? Meget tyder på, at årets danske bridrag, Reiley, ikke har gjort sig bemærket ved disse kendte danskere

Lige til øllet

Af de 16 lande, der dyster i torsdagens semifinale, går ti videre til lørdagens finalen. Skal man tro eksperter og bookmakere, vil det være med nød og næppe, hvis din pinkklædte krøltop klarer den.

Den seneste uge har Reiley hos spilfirmaerne ligget til at tage den sidste finaleplads, men efter onsdagens prøver i Liverpool ændrede det sig. Nu ligger TikTok-stjernen til en 11. plads og en billet hjem til Færøerne.

Rammer den helt skævt: 'Årets værste vokalpræstation'

- Det bliver lige til øllet. Der er otte-ni sange, der bliver vurderet til at have gode finale-chancer, og så fire-fem lande, der kæmper om de sidste pladser. Danmark har større chancer i år end sidste år, men jeg tør ikke lægge hovedet på blokken, siger oddssætter i Danske Spil Peter Emmike Rasmussen.

Danske Spils revurdering af Reilys finale-chancer betyder, at de giver pengene 2,10 gange igen på et 'ja' til, at Danmark går videre, mens et 'nej' giver odds 1,67.

- Men jeg håber, at vi tager fejl, siger Peter Emmike Rasmussen.

Reiley hev sejren i land til Dansk Melodi Grand Prix 2023, men hvem vinder, når valget står mellem Tórshavn og København? Og Sydkorea mod Sønderjylland?

Usikker vokal

I Liverpool er Morten Madsen fra fanmediet Eurosong DK enig i, at det bliver svært for Reiley torsdag aften.

- Det bliver med røven i vandskorpen, hvis Danmark går videre. Vokalt er vores unge ven lidt shaky. Spørgsmålet er, om der bliver lagt mere vægt på farverne og det visuelle udtryk. Det fungerer godt, at han går ud og ind af rum på scenen. Så vi danser med den tiendeplads.

Ekstra Bladet ville selvfølgelig gerne have talt med Reiley om den spændende semifinale, der venter ham, men han har aflyst interviewet.

Der er heldigvis andre danskere i semifinalen, man kan holde med. Grækenland stiller med halvt danske Victor Vernicos Jørgensen som solist, og Cypern har hele tre danskere på holdet. Det er sangskriverne Thomas Stengaard og Marcus Winther-John samt korsangeren Ilang Lumholt.

Det er klokken 21, at DR blænder op for anden semifinale ved årets Eurovision. Reiley får lov at åbne ballet og går på scenen med sang nummer et. Du kan selvfølgelig også følge Eurovision live fra Liverpool her på Ekstra Bladet.

