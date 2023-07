Medhjælpere på Danmarks dyreste festival: - Vi får indgang og billig øl

Flere af festivalens gæster har solgt deres partoutarmbånd for at arbejde og få særlige goder i stedet

Smukfest melder fuldstændig udsolgt på alle fronter. Samtlige partoutarmbånd. Samtlige endagsarmbånd. Alle børnebilletter er revet væk - selv medarbejderpladser er udsolgt.

Lidt mere end 15.000 medhjælperposter er besat. Alle vil være medhjælpere på Danmarks dyreste festival.

Og det forstår man da også godt, når et partoutarmbånd koster 3.295 kroner.

Selvom det er Danmarks dyreste festival, så er det også en af Danmarks mest attraktive festivaler, og du skal være klar ved tasterne, når billetterne bliver sat til salg. Du skal nemlig være heldig, hvis du overhovedet får fat i en billet.

Begge fyre fra 'rat camp' havde faktisk selv købt billetter, men solgte dem, da de fik medarbejder armbånd. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladet er til stede under hele festivalen, og under opvarmningsdagene har vi talt med flere af festivalens glade gæster, der i første omgang fik fat i et partoutarmbånd.

Annonce:

Men da tilbuddet om en medarbejderplads bød sig, så sprang de på uden at tøve.

- Jeg havde faktisk et partoutarmånd, men hvis jeg kan få det på den her måde, så vil jeg hellere det, siger Mathias og tilføjer, at det er fedt at få lov til at hjælpe og være en del af et større fællesskab.

Oscar er medhjælper på Smukfest. Han arbjedede kun under medarbejderfesten og har derfor fri under hele festivalen. Foto: Anders Brohus

Billig øl - det vil vi have

Der er mange forskellige arbejdsopgaver som medhjælper, alt fra tjener, nedriver og vagt. Derfor er det også forskelligt, hvor meget og hvornår de skal arbejde.

Men for de fleste skal de arbejde et par dage i løbet af festivallen, men det slår dem ikke ud.

- Der er billig øl, og det kan vi lide, siger Kathrine.

Og det er ikke den eneste gode, der er ved at være medhjælper på Smukfest. Før festivalen åbner op for de betalende gæster, så bliver der nemlig holdt en stor fest for alle medhjælpere, hvor store danske kunstnere spillere.

Festen i bøgeskoven får ikke for lidt. Du kan se glimt af festivalen gennem de seneste 25 år lige her.