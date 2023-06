Medie: Herlufsholm med svimlende millionunderskud

Skandale-beretningerne stod i kø for Herlufsholm sidste år, og nu kan skolen præsentere et underskud for året på 57 millioner kroner

Den meget omtalte TV 2-dokumentar 'Herlufsholms Hemmeligheder' satte gang i en massiv nedtur for den prestigefyldte kostskole i 2022.

Beretninger om mobning, krænkelser, vold og grænseoverskridende adfærd fik snebolden til at rulle, og den stoppede tilsyneladende ikke ved, at skolens bestyrelse trak sig, at den daværende rektor blev fyret, eller at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udtalte kritik af skolen.

Nu beretter TV 2, at skolen også gik ud af året med et stort millionunderskud. TV 2 er kommet i besiddelse af årsrapporten for regnskabsåret 2022, og den viser ifølge mediet, at underskuddet ved regnskabsårets udgang lød på svimlende 57 millioner kroner.

Stor tilbagebetaling

Ifølge TV 2 dækker underskuddet over 'udgifter til advokater, fratrædelsesgodtgørelser og juridisk hjælp i forbindelse med STUK's tilsynssag med skolen.

Derudover skyldes det de 27 millioner kroner, som STUK har krævet tilbagebetalt efter tilsynssagen, og som Herlufsholm ikke tidligere har villet bekræfte, at de ville betale tilbage.

Sidste faktor er ifølge TV 2 'urealiserde kurstab på værdipapirer', som løber op i ti millioner kroner.

Over for TV 2 bekræfter Herlufsholm, at man har tilbagebetalt de 27 millioner kroner til staten, som STUK har krævet.

'Herlufsholm overførte pengene til STUK i maj. Selvom der er tale om mange penge, er det ikke noget, der kommer til at medføre nedskæringer, eller som truer skolens fortsatte virke', oplyser skolen ifølge TV 2 i et skriftligt svar.

Til sammenligning endte Herlufsholm Skole og Gods i 2021 med et overskud på 4.065.000 kroner.

