Mediekoncern varsler fyringer af 50 medarbejdere

Den næststørste danske mediekoncern Jysk Fynske Medier skal som led i en sparerunde fyre 'omkring' 50 medarbejdere.

Det erfarer fagbladet Journalisten efter et fællesmøde for alle medarbejdere i koncernen. Også MediaWatch skriver om spareplanerne, og her bekræfter administrerende direktør i Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener, at Jysk Fynske Medier 'ser ind i omkring 50 afskedigelser i det nye år'.

Under mediekoncernen finder man blandt andet aviser som Århus Stiftstidende, JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende og Avisen Danmark. Jysk Fynske Medier ejer desuden radiostationer som Skala FM, VLR og Classic FM.

I alt beskæftiger koncernen ifølge Journalisten omtrent 1800 medarbejdere.

Flere sparerunder

Fyringsrunden i Jysk Fynske Medier kommer i kølvandet på lignende sparerunder i mediedanmark i den seneste tid.

Annonce:

Senest har J/P Politikens hus, som blandt andet ejer Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken, gennemført besparelser, som på Ekstra Bladet og Politiken førte til, at man måtte sige farvel til 32 ansatte.

Også DR var i efteråret gennem en fyringsrunde, der betød, at 47 ansatte måtte tage forlade deres jobs.

I Jysk Fynske Medier begrundes sparerunden ifølge Journalisten, som har talt med fællestillidsrepræsentant Lene Sarup, stigende priser.

- Det er begrundet med alle de udefrakommende udgifter, som andre medier også oplever, så det kommer ikke som sådan som en overraskelse. Men det er fortvivlende, siger hun til fagbladet.