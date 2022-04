Michael Bojesen fyret fra Malmö Opera

Bestyrelsen i Malmö Opera mødtes tirsdag morgen for at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor Michael Bojesen var på dagsordenen

Længe har de holdt hånden over ham, men tirsdag morgen er det slut.

Michael Bojesen er færdig på Malmö Opera.

Det oplyser Malmö Opera i en pressemeddelelse.

'Bestyrelsen har besluttet at fritstille Michael Bojesen fra sin kontrakt med Malmö Opera med øjeblikkelig virkning. Michael Bojesen har under sin tid som chef været en stærk, positiv kraft i huset, men det seneste år negative opmærksomhed på hans person har haft stor betydning for forretningen og medarbejderne,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Bestyrelsen konstaterer, at tilliden til Michael Bojesen er opbrugt og mener, at der er behov for en ny leder til Malmö Opera. Bestyrelsen er enig i dens beslutning, men beklager samtidig dybt, at denne beslutning var nødvendig,' udtaler bestyrelsesformand Per-Martin Svensson i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med bestyrelsesforman Per-Martin Svensson, men trods gentagne henvendelser er han ikke vendt tilbage.

Vi forsøger ligeledes at få en kommentar fra Michael Bojesen, men heller ikke han er vendt tilbage på vores henvendelser. Hans advokat fortæller dog, at de fortsat mener, der er tale om en 'krænkelse af privatlivets fred'. Hun oplyser til Ekstra Bladet, at hun vil vende tilbage.

Mail afsløret

Fyringen kommer, efter Ekstra Bladet torsdag kunne afsløre mails, hvori Michael Bojesen blandt andet udtaler sig sexistisk om en kvindelig dansk operastjerne. I mailen skrev han:

'Hun sang i DR Pigekoret og jeg kender hende fint. Hun har udviklet sig helt vildt sangligt … og har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med …'

Mailen sendte han til fagfæller på et tidspunkt, hvor han var direktør for Copenhagen Opera Festival og dermed potentielt kunne beslutte, om den kvindelige sanger skulle hyres til at optræde.

Ekstra Bladet talte i den forbindelse med den kvindelige sanger, som ikke ønsker sit navn frem i sammenhæng med mailen, fordi hun finder den så nedsættende. Hun fortalte, at hun i fremtiden ville undgå Malmø Opera under Michael Bojesens ledelse.

- Hvor er det dog vanvittigt ubehageligt at høre det. Jeg er meget chokeret. Helt vildt. Jeg vil da gå en stor bue udenom efter den her situation … Nu skal jeg slet ikke have noget at gøre med ham overhovedet, sagde hun.

Michael Bojesen er tidligere chefdirigent på DR Pigekor og korleder på Sankt Annæ Gymnasium. Begge steder er der gennemført advokatundersøgelser, som har påvist krænkelser og en seksualiseret kultur.

Undervejs har Michael Bojesen forsøgt at få bremset de to undersøgelser ved at klage til Datatilsynet. Begge undersøgelser blev dog offentliggjort alligevel, og de to klager behandles fortsat af tilsynet.

