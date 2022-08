Midt i festen: Ramt af nedbrud

Hele dagen har tusindvis af mennesker hyldet mangfoldigheden og kærligheden i den traditionsrige Pride Parade, der sidst på eftermiddagen ankom til Rådhuspladsen i København.

Men hvis man tyer til sin smartphone for at danne sig et overblik over resten af aftenens festligheder, bliver man skuffet. I hvert fald hvis man forsøger sig på hjemmesiden for arrangøren Copenhagen Pride.

I et opslag på Facebook oplyser organisationen, at hjemmesiden har været nede i mere end syv timer.

I stedet henviser de til, at man orienterer sig på Facebook-siden.

I en mail til Ekstra Bladet oplyser Copenhagen Pride, at man stadig er i færd med at undersøge, hvorfor hjemmesiden er nede, og at man umiddelbart heller ikke kan svare på, hvornår den kører igen.

Største nogensinde

Tidligere på dagen kunne talsmand for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, dog oplyse til Ekstra Bladet, at tilslutningen til paraden har været større end nogensinde før.

- Jeg er så rørt over, hvor mange mennesker vi er. Jeg har aldrig set så mange mennesker før til Pride. Det er den største Pride, vi nogensinde har haft, lød det fra Lars Henriksen.

De mange fremmødte kan senere på aftenen se frem til at feste til musik fra blandt andre Ericka Jane.