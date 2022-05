Midt i skandale: Hyrer toprådgivere

Herlufsholm har valgt at hyre et pr-bureau for at guide dem igennem krisen

Herlufsholm har de seneste dage været på alles læber, efter TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' afslørede, at vold, mobning og krænkelser er en del af hverdagen på skolen.

Siden da er det væltet ind med kritik af ledelsen, herunder rektor Mikkel Kjellberg, der som konsekvens fik en fyreseddel af bestyrelsen.

Den store opmærksomhed omkring Herlufsholm har nu fået skolen til at hyre et kendt pr-bureau - nemlig Holm Kommunikation - til at lede dem igennem krisen.

'Jeg kan bekræfte, at vi siden 5. maj har haft samarbejde med Holm Kommunikation A/S. Vi har ikke yderligere kommentarer til leverandørforholdet', lyder det i en mail fra Anne Kirstine Rahr Lindbom, der står for presse og kommunikation på Herlufsholm Skole.

I en orientering sendt til elever og forældre på Herlufsholm bekræfter skolens bestyrelsesformand, Torben von Lowzow, at de har bedt om hjælp til at håndtere skandale-sagen.

'Bestyrelsen og ledelsen er rådgivet af et professionelt PR-bureau, og vi vil løbende vurdere, hvilke temaer vi mener, det er relevant at gå i dialog med pressen om. Vi glædes dog over, at der også er gode historier i medierne fra tidligere diple (disciple, red.), og det er dejligt at se. Alle skal bare huske, at selvom man havde en god oplevelse på Herlufsholm, så var der andre, som ikke havde det, og at pressen i den nuværende situation leder efter alle tegn på sammenspisthed og usund moral og handlinger i skolens kultur', lyder det.

Torben von Lowzow bekræfter, at skolen har hyret et kendt pr-bureau. Foto:BJARNE LÜTHCKE/Ritzau Scanpix

Vi må se, om de går videre

I orienteringen fremhæver Torben von Lowzow, at der den næste tid højst sandsynligt vil komme flere ubehagelige historier om Herlufsholm frem i lyset.

'Der har været kommentarer til vores manglende fremstilling af det gode Herlufsholm, som de fleste af os kender. Medierne ønsker nu at analysere og forholde sig kritisk til Herlufsholm på alle niveauer. Først var det ledelsen, nu er det bestyrelsen, og så må vi se, om de går videre', lyder det i orienteringen, hvoraf det også lyder:

'Først sagde vi undskyld, for det var berettiget, og vi skal nok komme i medierne med de gode historier – og dem er der heldigvis mange af – når dette er relevant. Lige nu søges der aktindsigt fra mange parter, og I vil i den kommende tid forventeligt se yderligere artikler om bestyrelsens indsigt i de omtalte sager, om bestyrelsens manglede handlinger mv. Vi kommer ikke til at kommentere disse artikler, da de vil blive vurderet af den planlagte uvildige undersøgelse. Vi vurderer hver eneste pressehenvendelse, og dem har der været mange af'.

