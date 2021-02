Mike Tramp i vildt comeback

I 1978 stod Mike Tramp på Grand Prix-scenen først gang.

Sammen med sit orkester, Mabel, løb den kun 17-årige knægt med sejren med klassikeren 'Boom Boom'.

Nu er Tramp tilbage. I en alder af 60 år gør han comeback til den traditionsrige musikkonkurrence, der ændrede hans liv markant.

I år stiller han op med nummeret 'Everything Is Alright', og det føles helt rigtigt. Mike Tramp er nemlig færdig med at gå på kompromis for at få succes - så hellere floppe med noget, han selv tror 100 procent på. Og det gør han - i modsætning til 'Boom Boom' - med årets sang, som han selv har skrevet.

- Jeg er helt mig selv med sang og tøj og alt, siger Mike Tramp, der ikke lægger skjul på, at han glæder sig til at optræde i Danmark.

- Hver anden dansker kender nok Mike Tramp, men ingen kender mine sange. At komme foran et danske publikum i primetime, det giver mig en god mulighed for at vise, hvem jeg er, siger rocksangeren, der giver corona skylden for, at han overhovedet er med.

- Jeg var i Danmark, men var faktisk på vej på en tre måneder lang turné i USA, da jeg blev fanget her, siger Mike Tramp og fortæller, at hans turné igen og igen blev udsat.

- Så kunne jeg lige så godt blive her og tage del i det I nu laver, griner han.

Ud over Grand Prix'et har Mike Tramp stået i spidsen for bandet White Lion og har udgivet hele 12 soloalbums siden de glade dage i 1978, hvor Tramp og den legendariske tromme skrev sig ind i Grand Prix-historien med sange, som han i årevis har hadet.

- Hvis jeg vidste, hvad jeg gik ind til den gang, havde jeg nok vendt ryggen til. - 'Boom Boom' jagtede mig i årevis, indtil jeg vendte og og begyndte at jagte den, siger Mike Tramp, der brugte 27 år på at komme til at kunne lide sangen, der ændrede hans liv. I dag mener han selv, at han synger den bedre end nogensinde.

Trommen er nu solgt til en privat fan. Foto: Thomas Lekfeldt

DR har onsdag løbende offentlig gjort deltagerne af Dansk Melodi Grand Prix 2021. I alt er der nu sat navn på syv af årets deltagere.

De syv afslørede artister og numre er:

- 'Hvileløse hjerter' med Nanna Olivia

- 'Øve os på hinanden' med Fyr & Flamme

- 'Højt over skyerne' med Chief 1 og Thomas Buttenschøn

- 'Abracadabra' med Claudia Campagnol

- 'Silver Bullet' med The Cosmic Twins

- 'Beautiful' med Jean Michel

- 'Everything Is Alright' med Mike Tramp

I løbet af dagen vil den sidste deltager til årets konkurrence blive offentliggjort.

De otte sange kan høres her dr.dk/grandprix fra klokken 14.

