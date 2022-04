Minister klapper i om Bojesen

Tirsdag blev Michael Bojesen strippet for sin sidste toppost i kulturlivet, da han blev fyret fra jobbet som direktør for Malmö Opera.

Det skete efter Ekstra Bladets afsløring af en upassende e-mail, hvor Michael Bojesen helt ude af kontekst kommenterede en dansk operasangerindes bryster.

Den mangeårige kulturprofil, der i den seneste tid desuden har været genstand for anklager om krænkende adfærd både i forbindelse med sin tid som korleder i Sankt Annæ Gymnasies pigekor og som dirigent for DR Pigekor, valgte i sidste uge på eget initiativ at trække sig fra sine poster i dansk kulturliv.

Blandt andet trak han sig fra bestyrelsesposten i Det danske institut i Rom, som ligger under Kulturministeriet.

Men da Ekstra Bladet møder kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen på den røde løber forud for premieren på Susanne Biers nye tv-serie 'The First Lady', har hun intet at sige om sagen.

- Det ønsker jeg ikke at kommentere, som vi står her, lød det helt kort fra ministeren, inden hun fortrak til biografmørket.

Ane Halsboe-Jørgensen ville ikke kommentere Michael Bojesens beslutning om at trække sig fra dansk kulturliv. Foto: Emil Agerskov

'Et mareridt'

Heller ikke Michael Bojesen har ønsket at stille op til interview - hverken om fyringen tirsdag eller i forbindelse med beslutningen om at droppe sine poster i dansk kulturliv.

I stedet har han givet lyd fra sig i et opslag på Facebook.

Michael Bojesen har nu ingen tillidsposter i dansk kulturliv. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

'Jeg er netop blevet afskediget fra Malmö Opera. Det har været 5 fantastiske år, og jeg er stolt over de resultater jeg sammen med verdens mest kompetente og dedikerede medarbejdere har opnået,' skrev han tidligere tirsdag og fortsatte:

'Jeg vil nu hellige mig familien som gennem halvandet år, har været igennem et mareridt af de største dimensioner.'

Ekstra Bladet kunne torsdag afsløre mails, som er sendt af Michael Bojesen til fagfæller, hvori han omtaler en kvindelig dansk operasanger med sexistiske kommentarer. Det kan du læse meget mere om her.

Der er gennem mere end et år kommet afsløringer om krænkelser begået i de kor, hvor Michael Bojesen har været leder. Det gælder DR Pigekoret og koret på Sankt Annæ Gymnasium, hvor han var henholdsvis chefdirigent og korleder. Afsløringerne er løbende bragt af Ekstra Bladet og Politiken.

