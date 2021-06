Minister om bus-millioner: 'Meget alvorligt'

Torsdag reagerede flere kulturordførere på sagerne om eventmanden Peter Bindners ansøgninger til aktivitetspuljen, som han har fået 12 millioner skattekroner udbetalt igennem.

Pengene gik til at arrangere koncerter på en kørende bus, men Slots- og Kulturstyrelsen er efterfølgende kommet i tvivl om, hvorvidt pengene er gået til det, de skulle.

Derfor afventer de nu Peter Bindners regnskab for arrangmenterne, hvor han skal dokumentere sine udgifter, der blandt andet tæller 225.000 kroner til at leje bussen. Du kan læse alt om hans udgifter her.

Får nye værktøjer

Sagen har også vakt opsigt hos kulturminister Joy Mogensen, som dog forklarer, at tanken bag puljen er, at det skal kunne lade sig gøre at udbetale pengene hurtigt til kulturlivet. Det oplyser ministeren i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Aktivitetspuljen er lavet for at sikre, at der er et aktivt kulturliv, og at publikum kan få oplevelser, selvom der er restriktioner på grund af corona.'

'Det har været et hovedformål, at midlerne i Aktivitetspuljen hurtigt skulle ud og virke til gavn for kulturlivets aktører og danskerne. Men det siger sig selv, at hurtigheden og smidigheden ikke må åbne op for snyd. Det har styrelsen været – og er fortsat – meget opmærksom på. Slots- og Kulturstyrelsen har selv fanget sagerne med PB Action og Event Fantastic, men vi har alligevel netop givet Slots- og Kulturstyrelsen en række nye værktøjer, den kan bruge for at dæmme op for spekulation,' oplyser Joy Mogensen.

De nye værktøjer tæller blandt andet, at man kan yde mindre tilskud, hvis budgetter vurderes 'uproportionelle eller urealistiske', samt at de kan anmode om dokumentation for indhentelse af økonomisk rimelige tilbud, oplyser Kulturministeriet.

Kulturminister Joy Mogensen kalder sager om snyd med coronamidler for 'meget alvorlige'. Foto: LISELOTTE SABROE/Rtizau scanpix

'Meget alvorligt'

Joy Mogensen selv understreger, at man tager sager om snyd meget alvorligt.

'Jeg tager skarpt afstand fra alle former for snyd med coronahjælpepakker. Regeringen tager den slags sager meget alvorligt, og derfor er straffen for svindel med coronamidler højere end i normale bedrageri-sager,' lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Bindner har fået 12 millioner skattekroner gennem to ansøgninger til aktivitetspuljen. De efterfølgende ansøgninger er alle blevet afvist med henvisning til, at styrelsen vil se dokumentation for de høje udgifter. Foto: TV2 FYN

Kontaktet af Bindner

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i al korrespondance mellem Peter Bindner og Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende ansøgningerne. Her fremgår det blandt andet, at Peter Bindner flere gange har taget kontakt til både ministeriet og kulturordførerne i processen.

- Styrelsen skriver i sin afvisning, at Peter Bindner har taget kontakt til ministeren og kulturordførerne. Har du selv været i kontakt med ham – og i så fald om hvad?

'Peter Bindner har flere gange kontaktet Kulturministeriets departement. Han er hver gang blevet henvist til Slots- og Kulturstyrelsen, da de håndterer den konkrete sagsbehandling,' lyder det i et skriftligt svar fra Kulturministeriet.

Sagen har desuden resulteret i to orienteringer af Folketingets kulturordførere, og på baggrund af sagen har man skærpet reglerne.

- Der er blevet holdt to orienteringer af kulturudvalget om sagen, som vi kender til. Hvad blev der konkret orienteret om?

'Kulturordførerne er blevet orienteret om forløbet med PB Action og styrelsens erfaringer med spekulation i aktivitetspuljen. På den baggrund har ministeren med opbakning fra kulturordførerne givet Slots- og Kulturstyrelsen en række nye værktøjer til kontrol,' lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Bindner til denne artikel, men han har ikke besvaret vores henvendelse.