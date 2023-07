Miss Danmark-arrangør: Transkønnede er velkomne

Du kan godt glemme det, hvis du er en transkønnet italiensk kvinde og drømmer om at vinde Miss Universe.

For i Miss Italy-konkurrencen er det nemlig ikke tilladt at stille op som transkvinde - på trods af at det er tilladt i den store Miss Universe Konkurrence.

I Danmark vil man dog ikke tage samme skridt som arrangøren af Miss Italy.

Det siger Miss Danmark-arrangøren Lisa Lents til Ekstra Bladet, som forklarer, at de fleste konkurrencer følger de samme regler.

'De fleste nationale organisationer, som samarbejder med den internationale Miss Universe organisation, følger de regler, som den internationale organisation opstiller. Miss Universe åbnede ligeledes op for at gifte kvinder, og kvinder med børn kan nu ligeledes stille op i konkurrencen, som tidligere ikke har kunnet deltage', skriver Lisa Lents i en mail til Ekstra Bladet.

Lisa Lents er direktør i den årlige Miss Danmark-kokurrence, som hun arrangerer. Foto: Foto: Raisul Jhilan/www.missdanmark.dk

Dansk fokus på diversitet og inklusion

I sin mail understreger hun, at den danske konkurrence flugter med de regler, der også gør sig gældende i Miss Universe:

'I Danmark fokuserer jeg i høj grad både på diversitet og inklusion, hvor der både er åbent for transkønnede samt kvinder med børn. I Miss Danmark 2023 har vi eksempelvis to skønne deltagere med børn. Vi har endnu ikke haft transkønnede med i konkurrencen.'

Der er dog ikke noget til hinder for, at den Italienske konkurrence laver deres egne, ekskluderende regler, forklarer Lisa Lents:

'Enhver national konkurrence kan opstille egne regler, som Italien har valgt at gøre', skriver hun.

Miss Spain i 2018, Angela Ponce, var den første transkønnede deltager ved Miss Universe nogensinde. Foto: Gemunu Amarasinghe/Ritzau Scanpix

Holland sender transkønnet repræsentant

Selvom transkønnede har været tilladt i Miss Universe siden 2012, så mener arrangøren af Miss Italy, Patrizia Mirigliani, ikke, at den slags hører sig til.

- Siden konkurrencen blev skabt, har den været forudseende i sin forordning gennem den regel, ifølge hvilken man skal være kvinde fra fødslen. Det er sandsynligvis, fordi det allerede dengang blev forudset, at skønhed kunne undergå modifikationer, at kvinder kunne gennemgå modifikationer, eller at mænd kunne blive kvinder, lyder det fra Miss Italy-arrangøren i et interview, Mirigliani har givet til Radio Cusano.

Spanien var først

I 2018 blev Spanien det første land til at sende en transkønnet kvinde, da Ángela Ponce blev kåret til Miss Spain og senere skulle deltagere i Miss Universe.

Her gik hun dog ikke i finalen, der blev vundet af Sydafrikas Demi-Leigh Nel-Peters.

Og i år vil den blot anden transkønnede Miss Universe-deltager være at finde på scenen, når konkurrencen løber af stabelen senere på året.

Holland har nemlig valgt den transkønnede Rikkie Kollé som deres repræsentant ved Miss Universe.

Vinderen af Miss Universe findes i El Salvador på en endnu ukendt dato senere på året.