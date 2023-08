Miss Universe ramt af mulig sex-skandale

I Indonesien er den nationale del af Miss Universe-konkurrencen blevet ramt af en skandale.

Anklager om seksuelle overgreb og ydmygelser har fået den internationale Miss Universe Organisation til at droppe samarbejdet med den indonesiske franchisetager af skønhedskonkurrencen. Det skriver BBC.

Det sker bare få dage før, at årets indonesiske Miss skulle været hyldet ved en stor kroningsceremoni i Jakata.

Flere af de indonesiske finalister har berettet om grænseoverskridende episoder, hvor de uventet er blevet bedt om at tage tøjet. De unge piger har skullet klæde sig af, så de kunne blive tjekke for ar på kroppe og for appelsinhud.

Desuden beretter nogle af pigerne, at de er blevet fotograferet topløse.

Miss Universe Organisation, der har til huse i USA, er klare i mælet. Den slags hører ikke hjemme i forbindelse med konkurrencen, og derfor bliver samarbejdet droppet.

Laksmi De Neefe Suardana repræsenterede Indonesien sidste år. Foto: Gerald Herbert/Ritzau Scanpix

Organisationen har takket kvinderne for deres mod til at klage, og Miss Universe Organisation understreger samtidig, at konkurrencen skal være et sikkert sted for kvinder.

'Set i lyset af, hvad vi har fundet ud af, har fundet sted i Indonesien, er det klart, at denne franchisetager ikke lever op til standarderne for brandet, etik eller forventninger', meddelte Miss Universe Organisation lørdag aften.

Det er Poppy Capella, der er franchisedirektør for den indonesiske Miss-konkurrencen. I en story på Instagram benægter hun at have kendt til eller tilladt nogen, der har noget med konkurrencen at gøre, at begå seksuel chikane via kropslige eftersyn.

Politiet i Jakarta er i gang med at efterforske sagen.

Miss Universe-konkurrencen er især populær i Sydøstasien, hvor vinderne i Indonesien, Thailand og Filippinerne opnår stjernestatus.

Den indonesiske Miss, der skal repræsentere landet ved konkurrencen 18. november i El Salavdor, er allerede fundet. Fabienne Nicole Groeneveld får derfor lov at stille op.