Modtog dødstrusler efter hærværk

Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard er kommet i vælten efter at have begået hærværk mod et kunstværk af Asger Jorn

Det har skabt massiv opmærksomhed, at provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard i sidste uge overmalede Asger Jorn-maleriet 'Den Foruroligende Ælling' med tusch og kontaktlim - og ikke af den positive slags.

Det fortæller Ibi-Pippi i ugens udgave af Ekstra Bladet-podcasten 'Revolver'.

Flere er ifølge kunstneren blevet så provokeret, at de har sendt hende direkte dødstrusler.

- Jeg har fået trusler. Jeg har fået tilsendt billeder af jøder, der bliver nakkeskudt ned i en massegrav, og der er en, der mener, at jeg burde få samme tur. Det, synes jeg, er en lidt voldsom reaktion på at overmale et maleri, men sådan er det. Jeg tager det med, jeg har prøvet det før, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard i programmet.

Ibi-Pippi gør det dog samtidig klart, at den form for trusler er 'over grænsen', og at hun har meldt det til politiet.

Ibi-Pippi har malet Asger Jorn-værket 'Den Foruroligende Ælling' over. Foto: Museum Jorn/Ritzau Scanpix

Sigtet for hærværk

Selv er Ibi-Pippi Orup Hedeggard også genstand for en politiefterforskning. Hun er nemlig blevet sigtet for hærværk mod maleriet og forventer at blive dømt.

Alligevel fortryder kunstneren ikke sin beslutning om at overmale maleriet, som hun mener er et vigtigt indspark i kunst-debatten.

- Jeg gjorde det, fordi jeg mener, vi bør tage en diskussion om kunstnerens råderet over sit eget værk. Jorn har jo lavet den her ælling på en anden kunstners værk, som han ikke havde tilladelse til, og Jorn bliver hyldet for værket.

- Men værket fungerer kun på baggrund af den anden kunstners værk, som bliver ringeagtet af kunstverdenen, siger Ibi-Pippi i 'Revolver'.

Hun understreger, at det ikke har været et mål for hende personligt at få omtale, men at hun havde håbet, at værket ville vække opsigt.

- Jeg vil gerne have, at mine værker får så meget omtale som muligt. Det må være enhver kunstners mål. Hvis man har noget på hjerte som kunstner, vil man også gerne have, det kommer så bredt ud som muligt. Ellers kan man ligeså godt lade være med at lave det. Men jeg synes ikke, det er interessant, at jeg som menneske kommer ud, siger hun.

Ikke desto mindre vil Ibi-Pippi Orup Hedegaard dog ikke have noget imod, hvis det lykkes at reetablere Asger Jorns værk. Hun mener, at happeningen og debatten har været værk nok i sig selv.

Hør hele Ibi-Pippi Orup Hedegaards forklaring på, hvorfor hun overmalede Asger Jorns maleri i 'Revolver' i afspilleren nedenfor.