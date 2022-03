Morten smeltede pigehjerter: Nu skal han giftes

Morten Fillipsen fik pigerne til at dåne, da han var med i MGP for 20 år siden. Nu er han tilbage på Grand Prix-scenen. Men sorry, damer. Han er afsat

Da han stod der som 15-årig med sin guitar, var tøserne ikke i tvivl.

Morten Fillipsen, der for 20 år siden sang 'Du' ikk' som de andre pi'r' i børnenes MGP, var for lækker. Pigerne flokkedes om ham i storcentre, når han spillede, og alle andre steder, de kunne komme til det.

Så vilde var pigerne med Morten Fillipsen. Foto: Thomas Borberg

Nu 35-årige Fillipsen er i aften tilbage på den scene, hvor hans berømmelse startede og det hele eksploderede, nemlig på Grand Prix-scenen. Han stiller op med sangen 'Happy Go Lucky', som han selv har skrevet. Trods den engelsk-klingende titel er sangen på dansk..

Morten Fillipsen som ungdoms-idol. Foto: Thomas Wilmann

Og piger, som vel er blevet til damer i løbet af de seneste 20 år, I kan godt tage det roligt.

Morten Fillipsen har fundet kvinden i sit liv - hende der ikke er som de andre piger!

Hvem hun er, vil han gerne holde for sig selv. Morten Fillipsen vil dog gerne sige, at det er hende fremtiden skal tilbringes med.

- Jeg skal faktisk giftes. Det er ret sinddsygt. Så jeg har fundet pigen, siger han med et smil.

Morten Fillipsen fortæller, at han har været sammen med sin kommende kone i tre år.

De skal giftes til sommer og brylluppet skal holdes i Sverige, hvor parret har opholdt sig meget under corona-nedlukningen.

Morten Fillipsen bliver af bookmakerne ikke spået den bedste chancen i Grand Prix'et. Pr-foto

Siden MGP-dagene har Morten Fillipsen aldrig sluppet musikken. Han har soloprojektet In Memoirs,og har turneret med Carpark North. Desuden er han med i bandet The Grenadines - et band som også sidste års danske Grand Prix-vinder, Laurits Emanuel, var en del af.

- Har du fået nogle råd af Laurits op til Gradn Prix'et?

- Ikke andet end at jeg skal nyde det og så fyre den af. Tre minutter er meget meget kort tid, så det er bare med at give den hele armen, siger Morten Fillipsen og fortæller, at han er meget mere nervøs til Grand Prix'et, end han var, da han som ung knægt stillede op til MGP.

Laurits Emanuel og Jesper Groth vandt sidste års Grand Prix som Fyr og Flamme. Foto: Ritzau Scanpix

- Denne her gang har jeg meget mere nerver på, fordi jeg er blevet lidt voksen. Man finder ud af, at det er en konkurrence, og man vil gerne vinde. Da man var barn, var det bare en fed oplevelse, siger han.

Dansk Melodi Grand Prix sendes i aften fra klokken 20 på DR. På Ekstra Bladet live-dækker vi naturligvis showet.