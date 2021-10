'Motorsavsmassakre' i Tivoli

For nylig var der spænding til det sidste, da årets største græskar i forbindelse med Halloween i Tivoli i København skulle kåres i den årlige konkurrence.

Vinderen blev Henrik Jensen med sit eksemplar på 497,6 kilo. Det var dog noget mindre end sidste års vinder-græskar, der vejede svimlende 970,4 kilo,

I dag blev spænding erstattet af dramatik i en regulær 'motorsavsmassakre', da en dygtig herre ankom med dit eldrevne monster af en sav.

Græskarrene skulle således skæres op på en måde, så de ikke bare står og rådner op indvendigt.

Malik Mabe i gang med at skrælle et græskar med motorsaven. Foto: Kenneth Meyer

Krokodille og slange

Men i stedet for bare at ødelægge de imponerende eksemplarer i en splatter-seance og dernæst smide græskarrene ud, havde Tivoli inviteret kunsteren Malik Mabe inden for i den gamle have.

Medbringende motorsav, værktøj og diverse redskaber gik han foran publikum i gang med at kreere deciderede kunstværker af de orange vidundere - blandt andet en krokodille samt noget, der ligner figuren 'Slimer' fra filmen 'Ghostbusters'.

Malik havde medbragt et godt udvalg af redskaber og værktøj. Foto: Kenneth Meyer

Græskarrene blev først skrællet med motorsaven, men siden bearbejdet med blandt andet en suppeske, en isskraber og en kniv.

Resultatet kan du se på billederne, der hører til denne artikel, samt i videoen i toppen.

Publikum fik én på opleveren i Tivoli i København. Foto: Kenneth Meyer

Malik vil være at finde i forlystelsesparken nogle timer endnu, så skulle du have lyst til at se en græskar-kunstner på slap line, så er det bare med at drøne i Tivoli i København, hvis du har tid og mulighed.

Om ikke andet står hans værker til fri skue på plænen over for Nimb.

Sådan kan 89,6 kilo græskar komme til at se ud, når en kunstner har været i gang. Foto: Kenneth Meyer

Når der skæres, skal der også fejres bagefter. Foto: Kenneth Meyer