Museum ændrer navn på historisk kunstværk

Efter pres fra ukrainere på sociale medier har Nationalmuseet i London valgt at ændre navnet på et af deres værker.

Der er tale om Edgar Degas' værk, der før hed 'Russiske dansere', og som nu kommer til at hedde 'Ukrainske dansere'.

Det skriver The Guardian.

Dovne fortolkninger

I forbindelse med ændringen af navnet kommer museet også med en opfordring til andre kulturelle institutioner om at gentænke 'dovne' fortolkninger eller fejlmærkninger af ukrainsk kunst og kulturarv.

Proukrainsk demonstration foran Nationalmuseet i London. Foto: Getty Images

Værket er af den franske impressionist Edgar Degas, som tegnede det omkring 1899. Det er en tegning, som forestiller grupper af dansere, som maleren var meget imponeret over at se optræde i Paris sent i sit liv.

Ukraines nationalfarver, blå og gul, kan tydeligt ses i tegningen ved, hvad der ser ud til at være bånd, danserne har med sig.

- Navnet på dette værk har været et løbende diskussionsemne i mange år og har været dækket i videnskabelig litteratur. Men der har været øget fokus på det i løbet af den seneste måned på grund af den nuværende situation, så derfor følte vi, at det var et passende tidspunkt at opdatere værkets titel for bedre at afspejle værkets indhold, lyder det fra en af museets talspersoner.

MasterChef

Inden for det bløde område har der været flere, der har foretaget ændringer efter Ruslands invasion af Ukraine.

Ekstra Bladet har blandt andet tidligere beskrevet, at den danske version af 'MasterChef' har valgt ikke at sende et afsnit, hvor deltagerne skulle lave russisk mad.

'Af respekt for situationen i Ukraine har vi valgt ikke at bringe det seneste afsnit af MasterChef, hvor temaet er madkulturen i Rusland,' skrev programdirektør fra Nent Group Kenneth Kristensen i den forbindelse i en mail.

