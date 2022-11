Museums-mysterium: Finder ukendt Jorn-værk

Et hidtil ukendt maleri af kunstneren Asger Jorn er blevet fundet på bagsiden af et andet af hans malerier.

Det skriver Museum Jorn i en pressemeddelelse.

- Helt overraskende havde vi et maleri til konservering, hvor vi kunne se en træplade bag på rammen. Da vi fik det afleveret, fik vi hurtigt en opringning. Han fortalte, at han havde taget pladen af og opdaget et gammelt Jorn-maleri, siger museumsdirektør Jacob Thage.

- Det er et fantastik opdagelse, som aldrig har været registreret nogen steder. Millioner af mennesker er gået forbi det i årenes løb, fordi det har hængt fremme.

Maleriet er signeret af Jorn og stammer fra 1932.

Ifølge Jacob Thage er det altid en sensation, når et nyt Jorn-maleri bliver opdaget.

- Det er ikke et hovedværk, men det er spændende, at det har siddet helt beskyttet. Det betyder, at det er dugfriskt. Det er stort set, som han efterlod det.

- Vi får en god ide om hans tidlige produktion, som vi ikke kender så meget til i forvejen. Det er malet af en purung Asger Jorn. Det fortæller noget om den kvalitet, han havde og det talent, han havde, siger direktøren.

Maleriet gengiver en bondegård.

Museum Jorn skriver videre, at billedet blev malet da den kendte kunstner var 18 år gammel. Det betyder, at det var et af hans først oliemalerier.

Det har været en del af museets samling siden 1972. Maleriet var en gave fra Jorns mor, Maren Jørgensen.

Siden museets åbning har besøgende fået lov til at se maleriets forside, men nu vil man vende det om, så det nyopdagede maleri kan få lov til at se dagens lys.

Asger Jorns malerier har været genstand for større opmærksomhed i år.

I april blev værket 'Den Foruroligende Ælling' nemlig udsat for hærværk med kontaktlim og tusch. Maleriet var ikke i glas og ramme, og det tog et halvt år at restaurere det.

Det var provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der stod bag aktionen.

Ibi-Pippi har tidligere udtalt til TV 2 Østjylland, at hærværket handlede om ejerskab, og at hun havde 'lige så meget ret, som Jorn havde, til at skamfere det oprindelige værk'.