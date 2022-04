Nægter: Vil ikke fyre Bojesen

Tidligere onsdag kom det frem, at den tidligere dirigent for DR's pigekor og nuværende direktør for Malmø Opera, Michael Bojesen, er helt færdig i dansk kulturliv.

Det sker, efter han har valgt at trække sig fra sin post i kunstmuseet Arkens bestyrelse og fra sin bestyrelsespost i Det danske Institut i Rom.

Det sker blandt andet som konsekvens af Politikens seneste afsløring om, at Bojesen havde et forhold til en elev under 18 år, dengang han var korleder og sanglærer på Sankt Annæ Gymnasium.

'Den megen negative omtale om min person i medierne i snart et år har haft store konsekvenser for min familie og mine børn. Jeg har derfor i dag bedt kulturministeren om at løse mig fra min bestyrelsespost i Det danske institut i Rom, ligesom jeg har meddelt ARKENs bestyrelse, at jeg trækker mig fra min post,' lød det tidligere onsdag i en mail fra Bojesen til Ekstra Bladet.

De nye anklager og det faktum, at Bojesen nu har valgt at trække sig fra det danske kulturliv, får dog fortsat ingen konsekvenser for Bojesens direktørpost i Malmø Opera.

Det oplyser Per-Martin Svensson, der er bestyrelsesformand i Malmø Opera, i en mail til Ekstra Bladet.

'Malmø Opera har fortsat tillid til Michael Bojesen,' lyder det i mailen, der fortsætter:

'Han udfører sine opgaver uden anmærkninger. Han har under hele sin tid i Malmø Opera arbejdet for at skabe en tryg arbejdsplads for alle, og det mener styrelsen, at han er lykkedes med. Han har været helt transparent, og han har løbende informeret os om de to advokatundersøgelser, som gennemføres i Danmark, og om de publiceringer, som følger med disse,' lyder det videre.

Gentagne gange den seneste tid har Malmø Opera da også holdt fast i, at de fortsat havde tillid til Bojesen og ikke havde intentioner om at afbryde samarbejdet.

Bojesen kan fortsætte som direktør i Malmø Opera. Foto: Jonas Olufson

Flere anklager

Michael Bojesen har - ganske som han selv påpeger - været i mediernes søgelys den seneste tid.

Desuden har to uafhængige advokatundersøgelser konkluderet, at der har fundet grænseoverskridende adfærd og krænkelser sted i pigekoret på Sankt Annæ Gymnasium og DR Pigekor - blandt andet i perioden, hvor Michael Bojesen har arbejdet som henholdsvis korleder og chefdirigent.

Michael Bojesen selv har over for Ekstra Bladet erkendt, at han kan have været blind for et eventuelt seksualiseret miljø.

