Næsespray med kokain

200 gram hash og narko-næsespray - Flere har modtaget sigtelser for brud på loven om euforiserende stoffer på Smukfest

Så har man hørt det med.

Festivalgæster med hang til euforiserende stoffer er kreative i deres forsøg på at undgå at blive snuppet af politiet.

Alligevel skete det, da en opfindsom Smukfest-gæst blev taget af politiet på campingområdet Kærligheden.

Det kunne vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Stig Simonsen, berette på en pressebriefing lørdag.

- På Kærligheden har vi sigtet en mand, der er født i 2000 og fra Brabrand. Han blev fundet i besiddelse af tre styks næsespray, hvor der var opløst noget kokain i. Så det er han sigtet for, fortæller vicepolitiinspektøren.

Foto: Anthon Unger

Taget af hundepatrulje

Og manden fra Brabrand er ikke alene om at have fået en sigtelse for brud på loven om euforiserende stoffer det seneste døgn på Smukfest.

Yderligere fem kunne tage imod en skrivelse fra politiet.

På Horsensvej, som mange gæster benytter for at komme fra festivalområdet og ud til deres campingområde, fik en hundepatrulje bid.

- Vores hunde kom gående med en patrulje på Horsensvej i Skanderborg og markerede ved en person. Han har så 200 gram hash i lommen. Der sigter vi en mand, der er født i 2003, fra Herning, fortæller Stig Simonsen.

Tre af de sigtede var i besiddelse af kokain.

Lørdag morgen kunne Stig Simonsen ligeledes fortælle, at man efterforsker en mulig voldtægt, der skulle være begået i tirsdags.

