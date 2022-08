'Narkoreder' fundet på Smukfest

Godt 60.000 mennesker er samlet på Smukfest, hvor der festes og drikkes.

Nogle tager den skridtet videre, og politiets døgnrapport kunne i går afsløre, at der var fundet alt fra kokain til skunk på festivalen. Da Ekstra Bladet fredag morgen taler med vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi, kan han melde om nye fund i det forgangne døgn.

- På Dyrehaven var vi ude ved en af campingpladserne, hvor vi samme sted finder joints, 3,96 gram skunk, 2,03 gram amfetamin og igen 2,93 gram amfetamin, 13,74 gram hash, 0,82 gram hash og 4,58 gram skunk. Det var ikke muligt at finde ejermanden, forklarer han.

Og denne camp var ikke alene om at få besøg. Et andet sted nær Dyrehaven blev der fundet joints og 1,4 gram hash og yderligere to lejre er værd at fremhæve:

Annonce:

- Vi har også en sag om noget hittestof ved Kærligheden. Der blev fundet en joint, 3 gram hash, 4,4 gram hash, 6,1 gram hash - altså i alt 13,5 gram, fortæller vicepolitiinspektøren, der fortsætter:

- Vi har også en sag, hvor vi finder 1,7 gram skunk, 16,30 gram hash og 1,6 gram amfetamin.

Bruger trick

Han fortæller dog også om folk, der finder eksempelvis mdma og indleverer det til politiet. I sådan en situation skrives der en lille ting på sagen, men ellers gøres der ikke mere ved det, forklarer han.

- Når I finder de her 'narkoreder', og den formodede ejermand ikke er ved sit telt. Hvad gør I så - bliver I aldrig og venter eller holder øje, eller er de bare heldige?

Annonce:

- Hvis vi har mulighed for at følge op, så gør vi det. Men det er ikke sådan, at der står, hvem der bor i teltet. Ofte så ligger det også, så det er umuligt at sige, hvem det tilhører. Det ligger måske ikke i et telt, men ved siden af et telt eller i en pose. Så kan vi bevise, hvem det tilhører, eller? Men hvis det er noget, vi har mulighed for at løbe op, og vi har ressourcerne til det, så kigger vi nærmere på det.

- Er det et generelt et trick, folk bruger, at de stiller det ved siden af teltet, så man kan påstå at nogen har lagt det der?

- Det ser vi med mellemrum, ja. Men hvis der er et sted, vi bliver mistænkelige over for, så er det jo også et sted, vi holder øje med. Der kommer jo typisk folk tilbage, der så vil benytte sig af de ting, der ligger i posen.