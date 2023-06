Nederlag i retten: Konkursen fastholdes

Peter Bindner ville have Østre Landsret til at ophæve det konkursdekret, der i februar blev afsagt mod ham. Det blev blankt afvist

21. februar blev eventmanden Peter Bindner erklæret personligt konkurs efter en begæring fra Gældsstyrelsen.

Han gav sig dog ikke uden kamp og kærede derfor kendelsen i starten af marts til Østre Landsret, men det fik han intet ud af. 21. april stadfæstede Østre Landsret konkursen.

Det viser udskriften af retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Staten kræver millioner

Årsagen til konkursen er en strid, som Ekstra Bladet de seneste år har afdækket. Peter Bindner modtog 12 millioner kroner i coronastøtte for en række arrangementer under coronapandemien.

Myndighederne har siden vurderet, at det er 10,7 millioner kroner for meget, og det er derfor det beløb, de kræver tilbagebetalt, hvilket har ført til, at Peter Bindner er blevet begæret personlig konkurs. Bindner er dog uenig med styrelsen, som han derfor sagsøgte 7. december sidste år.

På denne bus kørte Peter Bindner fire ture rundt i de fire største danske byer, mens et orkester spillede 'All you need is love' gennem det åbne tag. Siden gentog han succesen med fire luciaoptog. Samlet coronastøtte: 12 millioner kroner. Foto: Ekstra Bladet

Annonce:

Den sag er endnu ikke afgjort, og det brugte Peter Bindner i retten som argument for, at hans konkurs skulle ophæves, da der ifølge ham endnu ikke er fornøden klarhed om kravet på grund af den civile sag, han har anlagt.

Omvendt slog Slots- og Kulturstyrelsen fast, at der efter deres overbevisning var grundlag for kravet, ligesom konkursdekretet også vil gøre det muligt at undersøge en række overførsler til selskabet Event Fantastic, der kan være omstødelige.

Netop forbindelsen til Event Fantastic har Ekstra Bladet tidligere beskrevet. Det er den virksomhed, der har fungeret som underleverandør, og hvor Peter Bindner ifølge ham selv har foretaget alle indkøb til de omtalte arrangementer hos.

Den virksomhed er dog ejet af hans samlever, Eva Lindblad Pedersen, som indtil kort før coronapandemien arbejdede for Peter Bindner i PB Action Fest og Eventbureau.

Østre Landsret gav Slots- og Kulturstyrelsen ret og stadfæstede derfor konkursen, ligesom Peter Bindner skal betale 5000 kroner til Gældsstyrelsen i kæremålsomkostninger.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Peter Bindner, men det har i skrivende stund ikke været muligt.