Nu er den gal igen: 516 bilister snuppet

Politiet har igen taget en lang række bilister i at køre for stærkt nær Roskilde Festival

I tidsrummet mellem klokken 13 og 20 søndag havde politiet i Midt- og Vestsjælland sat en ATK-vogn op på Holbækmotorvejen, som målte hastigheden på bilisterne i det østgående spor ved afkørsel 12 Roskilde S / Køgevej nær Roskilde Festival.

Her er der i anledningen af festivalen lavet en midlertidig nedsættelse af hastigheden fra 110 km/t til 80 km/t, og det er der tilsyneladende mange bilister, der ikke helt har fundet ud af.

I det pågældende tidsrum passerede 12.971 bilister ATK-vognen. Her blev 516 bilister taget i at køre for hurtigt.

Af de blitzede bilister kan 76 ud over en bøde også forvente at få et klip i kørekortet, og tre bilister kørte mere end 60 procent for hurtigt, så de ud over bøden står til en betinget frakendelse af kørekortet.



Hurtigste bilist blev målt til at køre 144 km/t.



Alle de blitzede bilister kan nu i nærmeste fremtid forvente at høre nærmere fra politiet, som fortsætter hastighedskontrollen på motorvejen de næste dage, mens Roskilde Festival afvikles.

Mange bilister snuppet

Også lørdag var den gal med bilister, der kørte alt for stærkt i området omkring Roskilde Festival.

I løbet af lørdagen stoppede politiet således tæt på 1000 bilister, der havde svært ved at overholde fartgrænserne. En bilist blev taget med 158 kilometer i timen

