Nu forklarer de kæmpe kaos

Efter tre års ventetid var tusindvis af forventningsfulde festivalgæster lørdag eftermiddag mødt op for at sætte deres telte op i campingområderne på Roskilde Festival.

Men her gik alt langtfra som forventet.

Der opstod nemlig hurtigt problemer i campingområdet Øst, hvor der var massiv kø som ikke flyttede sig ud af stedet, da Roskilde Festival ikke kunne udlevere armbånd.

Til Ekstra Bladet fortæller divisionschef for Service og Sikkerhed Henrik Bondo Nielsen, at kaosset skyldes en teknisk fejl:

'Åbningen på Øst kører lidt langsommere end planlagt. Vi er bl.a. blevet ramt af tekniske problemer ved indgang Øst, som resulterede i, at vi ikke kunne udlevere armbånd', lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Derudover har de busser, der var bestilt til at tage gæster med armbånd på fra Roskilde Station, i stedet kørt gæster uden armbånd til et område i Øst, der ikke var gearet til at skulle håndtere den mængde påsætning af armbånd', lyder det videre.

Gæsterne måtte væbne sig med tålmodighed, da de skulle slå lejr på årets Roskilde Festival. Foto: Henning Hjorth

Ifølge Henrik Bondo Nielsen betød det, at det tog meget længere tid at få lukket festivalgæsterne ind på pladsen.

'Det betyder i praksis en længere ekspeditionstid, men det gode er, at alle dem, der skal ind på Camping Øst, de ved, hvor de skal hen og har en fast plads. Så ingen mister deres pladser', lyder det.

Ekstra Bladet mødte da også en lang række frustrerede gæster, der kunne se frem til lang ventetid, før de kunne blive lukket ind på pladsen, hvor de kunne sætte deres telt op.

