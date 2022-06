Nu holder de endelig kæft

NorthSides appel til publikum synes at have virket. I hvert fald ifølge gæsterne, der maner en gammel vandrehistorie om festivalen til jorden

De fleste kender situationen.

Man står til en koncert, man virkelig har glædet sig til, og da artisten endelig går på scenen, overdøves personen af snak blandt publikum.

Særligt har NorthSide været udskældt som en knevrefestival, hvilket man selv forsøgte at gøre noget ved i 2019, hvor man stablede kampagnen 'Just Listen' på benene og uddelte hold kæft-bolsjer til publikum.

Og det har tilsyneladende virket.

Trods masser af knevren under eksempelvis Nick Cave-koncerten torsdag, er det ikke noget, der synes at genere publikum.

Det viser en stikprøve blandt gæsterne, som Ekstra Bladet foretog lørdag eftermiddag, da pladsen åbnede til festivalens sidste dag.

- Det har slet ikke været et problem, og vi har været til en del koncerter alligevel. Jeg har ikke lagt mærke til det i hvert fald, siger 28-årige Laura, der roser afviklingen.

- Jeg har oplevet gode, dejlige koncerter, hvor man har kunnet høre. Uanset hvor man har stået, har der været god lyd, siger hun og suppleres af Monica på 24.

- Vi har f.eks. lige hørt en koncert (Jonah Blacksmith, red.), og der kunne du også sagtens høre, hvad der blev sunget.

Monica og Laura nyder lørdagens gode vejr på NorthSide. Foto: Lars Sejr

'Hold jeres kæft'

Christoffer og Esben på henholdsvis 27 og 26 år føler sig heller ikke generet under koncerterne i år. For Christoffer er det fjerde gang, han er på NorthSide, og han mener, publikums snakken er blevet bedre.

- Det er faktisk ikke så meget i år, som det plejer, siger han.

- Jeg har været afsted tre gange før, og der har det været værre. Men det er nok også, fordi NorthSide har været gode til offentligt at sige: 'Hold jeres kæft', tilføjer han.

Heller ikke Esben oplever problemer.

- Jeg synes ikke, det har været noget problem. I hvert fald ikke til de koncerter, vi har været til.

Esben og Christoffer oplever ikke snak som et problem, som det har været tidligere år. Foto: Lars Sejr

Andre kritikpunkter

Heller ikke Mathilde og Mette på 29 og 28 år har oplevet snak som et problem under årets festival, men der er andre punkter, hvorpå festivalen kan forbedre sig, mener de.

- Det eneste, jeg har lagt mærke til, var, at man ikke kunne høre Thomas Helmig på grund af Electra-scenen (for elektronisk musik, red.). Men ellers har det været så fint med lyden, siger Mathilde, der suppleres af Mette.

- Jeg vil hellere pointere, at logistikken er dårlig. Det er ærgerligt, at Jonah Blacksmith spiller i den ene ende, og så skal folk gå i flok op til den anden ende for at høre Saveus, hvor der så bliver mega crowded.

Mathilde og Mette oplever andre udfordringer end lige snak. Foto: Lars Sejr

- Så det er svært at se to koncerter og få ordentlige pladser, mener du?

- Ja, men man skal nok også lige give dem en chance, når det er første gang, de er her, siger hun.

