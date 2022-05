Nu reagerer han: Det er for sent

Tidligere elev mener, at ændringer på Herlufsholm kommer for sent

Lørdag eftermiddag meddelte Herlufsholms bestyrelse, at skolens rektor, Mikkel Kjellberg, var blevet fyret, efter TV 2 i dokumentaren 'Herlufsholms Hemmeligheder' har kunnet afsløre en lang række sager om vold, krænkelser og mobning på skolen.

Udover fyringen af den nu forhenværende rektor har Herlufsholm også indført en ny handlingsplan, som medfører en lang række ændringer på skolen - heriblandt afskaffelse af den såkaldte præfektordning, hvor ældre elever holder opsyn med yngre elever.

Den tidligere elev Kristoffer, der stod frem i dokumentaren og blandt andet fortalte, at han havde været vidne til grov mobning og overfald, reagerer nu på fyringen af rektoren og de nye ændringer, bestyrelsen har indført.

Det sker i et interview med TV 2.

Selvom den tidligere elev påskønner, at der nu sker ændringer på hans tidligere skole, mener han, at det kommer for sent.

- Selvfølgelig er det for sent, at det sker nu. Der skulle en dokumentar frem, før der blev taget hånd om det. Men jeg er rigtig glad for, at der er taget hånd om det, siger han og tilføjer, at han ville være ked af, hvis fremtidige elever skal opleve krænkelser, mobning og tæsk.

Flere store ændringer

Lørdag meddelte Herlufsholms bestyrelse, at de ville indføre store ændringer på skolen. Dem kan du læse mere om i boksen herunder:

Samtidig beklagede Torben Lowzow, der er bestyrelsesformand hos Herlufsholm over for de elever, der har været udsat for krænkelser af enhver art i deres tid på Herlufsholm.

- Jeg vil gerne, på vegne af bestyrelsen, sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Både dem der står frem i udsendelsen, og som vi skylder en tak for deres mod, og til de andre som har haft lignende oplevelser, lød det fra formanden i en pressemeddelesle.

Han fortalte samtidig, at det nu for alvor er tid til at gøre op med problemerne på skolen.



- Vi er nødt til at gøre helt grundlæggende op med alle forhold på skolen, der kan have været med til at skabe den usunde kultur, som udsendelsen beskriver. Der er ingen hellige køer. Heller ikke for bestyrelsens eget vedkommende og vores fremtid på skolen. Men vi ser det som vores ansvar, at vi nu følger en plan helt til dørs, som kan sikre skolen og ikke mindst vores elever, lyder det blandt andet fra Torben Lowzow.

Der er samtidig iværksat en uvildig advokatundersøgelse, som advokat Jon Lauritzen står for. Advokatundersøgelsen har til hensigt at undersøge sager om mobning, vold og krænkelser fire år tilbage i tiden på Herlufsholm. Advokaten forventer, at undersøgelsen kan være klar efter sommerferien.