Nu skal Danmarks største 'brokrøv' kåres

Vi kender det alle sammen. Efter en hård dag, hård uge eller måske en hel måned, der kunne have været bedre, har man lyst til at brokke sig.

Det kan være over den forsinkede bus, de stigende benzinpriser eller de gentagne uanmeldte besøg fra svigermor. Nu er der skabt et sted, hvor alle kan få afløb for deres hverdagsbrok.

På Teatret Svalegangen er der i aften Danmarks første brokbar, og der har været stor interesse for både at være med som brokker og som publikum.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Vi har valgt at stoppe ved fire deltagere, der skal på scenen og brokke sig. Vi kunne sikkert have fundet mange flere, men nu prøver vi det her antal af. I forhold til publikum er der totalt udsolgt og flere på venteliste, fortæller en af arrangørerne, Jesper Kirkegaard, til mediet.

For et par måneder siden kunne vi fortælle om det nye koncept, og siden har interessen været overvældende for folkene bag.

Ingen af dem havde regnet med omtalen og den store interesse.

- Vi troede, vi havde fundet en lille hyggelig niche. Og var der kommet 50 gæster i aften, hvor de 40 af dem var vores venner og familie, så havde det været fint nok. Men det er stukket helt af, siger Jesper Kirkegaard.

Blandt de fire på scenen kårer de to dommere – komikerne Daniel Lill og Niels-Peter Henriksen – sammen med publikum den bedste til brok.

Personen har så titlen 'danmarksmester i brok' indtil næste show.

- Det er vigtigt for os at sige, at det er hyggebrok med fokus på humor, vi går efter. I den svære tid vi lever i, vil vi hylde den frihed, vi har, til stadig at kunne brokke os. Også over de små ting, forklarer Jesper Kirkegaard og fortsætter:

- Den brokker, der løber med titlen, er den, som dommerne og publikum finder sjovest og mest relevant.

Ud over selve konkurrence vil der være improviseret brok med inddragelse af publikum, ligesom der er lagt op til forskellige brok-genrer.

Og den store tilslutning til de første mesterskaber har givet arrangørerne blod på tanden.

Jesper Kirkegaard kan nemlig fortælle, at allerede i april vil der på Gellerupscenen i det vestlige Aarhus blive holdt det næste show.

- Flere har henvendt sig til os for at høre, om vi ikke også kommer til Silkeborg og Viborg, og vi vil gerne rundt i landet med konceptet. Så det er planen, afslører han.

De første danmarksmesterskaber i brok begynder i aften kl. 20.