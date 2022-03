Nu svarer DR på kritikken

Kritikken over musikniveauet ved lørdagens Melodi Grand Prix var voldsom.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, raslede med sablen og uddelte 0 stjerner, og i Ekstra Bladets liveblog svømmede det over med kritiske røster:

'Det er skammeligt at bruge millioner på'

'Bunden er nået'

'Det er værre end en rodbehandling'.

For blot at nævne nogle få.

Også Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen og den inkarnerede Grand Prix-fan Jim Lyngvild var ude med riven og revsede det musikalske niveau op til showstart.

Uforstående

Men kritikken er ikke noget, der får den programansvarlige chef for Dansk Melodi Grand Prix hos Danmarks Radio, Erik Struve Hansen, til at vakle.

- Jeg er supertilfreds med det niveau, der var, og jeg er ret uforstående for, at folk siger sådan. Jeg er selv gammel musikanmelder og har gået meget op i popmusikken. Jeg synes, det var otte virkelig, virkelig stærke og meget forskellige bud, siger Erik Struve Hansen til Ekstra Bladet.

Han erkender, at musikken sigtede bredt, men det var også planen, så størstedelen af seerne kunne føle sin smag repræsenteret på scenen.

- Jeg er med på, at jeg er fedtet rigtig godt ind i det, men hørt med de musikører, der har været en del af min metier, der er jeg simpelthen ikke enig i, at niveauet er dårligt, siger han.

Reddi vandt med sangen 'The Show'. Foto: Anthon Unger

Nærmest en tradition

- Kritikken er meget hård. Gør det indtryk, du har jo brugt mange timer på det her?

- Vi lytter altid og er ikke immune over for, hvad andre synes om det, vi laver. Men Dansk Melodi Grand Prix er også kendt som en prygelknabe, som alle har en holdning til, og det er nemt per automatik at synes, det er noget lort. Det er der nærmest tradition for, men jeg synes ikke, det er fair over for de kunstnere, der har været med, siger Erik Struve Hansen og tilføjer:

- Det var otte stærke bud, der var udvalgt blandt mange, mange sange af et musikkyndigt panel. Det er ikke noget, vi bare har valgt. Der er noget faglighed bag.

- Den tidligere svømmer Lotte Friis sidder i panelet. Hun var en fremragende svømmer, men hvor ser du hendes musikfaglighed?

- Hun er P4-vært og har lavet en del radio omkring Grand Prixet. Det er seks personer med forskellige kompetencer og musikører, der står for udvælgelsen, og tre andre sidder som en fast del af DR's musikudvælgelsespanel. Friis er med som en repræsentant for det almindelige danske musikøre.

Gode chancer

Faktisk vil Erik Struve Hansen gå så langt som at spå Reddi, der sejrede, gode chancer ved Eurovision til maj.

- Jeg tror, de har supergode chancer til Eurovision. Jeg synes, det var et af de stærkeste felter, vi har haft i lang tid, derfor er jeg også uenig i f.eks. rodbehandling-kommentaren. Men point for originaliteten, siger han.

- Nu siger du, at du selv er tidligere musikanmelder. Vores musikanmelder, Thomas Treo, gav musikken 0 stjerner. Hvad tænker du om det?

- Vi har trådt vores musikjournalistiske sko sammen back in the days. Jeg kender hans smag, og denne type musik falder måske ikke helt inden for det – og fred være med det.

Selvom Grand Prix-chefen ikke er enig i kritikken af musikken, så erkender han, at man kunne have gjort det bedre på andre parametre. Stemmesystemet skabte stor forvirring, hvilket han forstår.

- Jeg forstår godt, hvis man var forvirret, og formidlingen af stemmesystemet var det eneste, jeg gerne ville have gjort anderledes. Meningen var at skabe mere spænding om, hvem der gik i finalen – og senere vandt – men jeg forstår godt, hvis man er blevet forvirret, og det er taget til efterretning, selvom jeg synes, selve idéen er god.

