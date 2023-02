Nul nepotisme: Folk tænker ikke på vores efternavne

I Hollywood og omegn er begrebet ’nepo-babies’ noget, som folk i skuespilbranchen går op i. ’Nepo’ er en forkortelse for nepotisme-børn - altså børn som får nogle muligheder forærende i skuespilbranchen.

i musicalen *Miss Saigon' spiller Julian Kellerman soldat (siddende) og Sebastian Harris kaptajn (ham der peger). De er i forestillingen i gang med evakueringen af Saigon. Foto: Gudmund Thai.

Kritikere mener, at anden- eller tredje-generationskendte har et kæmpe forspring frem for unge skuespillere fra familier uden for branchen.

Faktisk er navne som Kaas, Støvelbæk, Bornedal, August, Sætter-Lassen osv rigt repræsenteret både på teater, tv og i film.

Men i Danmark går folk ikke op i den slags, mener to unge med berømte efternavne. De er lige nu aktuelle i musicalen ’Miss Saigon’ på Det ny Teater, og den ene kan ikke huske, at han nogensinde er blevet konfronteret med sin mormor eller sine forældre. Mens den anden mener, at det hele er lige omvendt, idet han har en fornemmelse af, at han faktisk har mere at leve op til.

De to unge er tredje generation i underholdningsbranchen. Sebastian Harris er barnebarn af Preben Harris og Julian Kellerman er barnebarn af Lone Kellermann.

De to herrer spiller netop nu side om side i ’Miss Saigon’. De er brothers in arms - om man så må sige, idet Sebastian spiller kaptajn i hæren, men Julian er en af hans soldater i forestillingen, der havde premiere d. 9. februar.