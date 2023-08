Ny B.T-chef varsler ændring: Det skal der ske med mediet

Snart kommer der en ny sherif i Pilestræde, hvor nyhedsmediet B.T holder til.

Tidligere onsdag blev det nemlig meldt ud, at den nuværende chefredaktør for B.T, Pernille Holbøll, er blevet fyret. I stedet overtager Simon Richard Nielsen, som tidligere har været chefredaktør på Euroinvestor, fra september.

Og i følge ham, så skal der ske ændringer på mediet. De skal nemlig til at være 'ægte borgerlige' i deres identitet. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- B.T skal være Danmarks største digitale nyhedsmedie. Det er her, danskerne skal få deres nyheder.

- Det er jo nemt at sige, men hvordan vil du nå derhen?

- Ja, det er jo nemt at sige, det er rigtigt. Men det skal ligesom stå klart for danskerne, at B.T er et ægte tabloid borgerligt medie. Og det er den her borgerlighed, som skal stå meget mere markant frem på B.T.

Annonce:

Ikke politisk

Den nye chefredaktør fortæller samtidig, at ligesom borgerligheden skal stå tydeligt, så skal dette også afspejle sig i en tydelig målgruppe.

Han understreger dog, at der ikke er tale om, at B.T skal henvende sig til 'en bestemt politisk blok'.

Pernille Holbølle nåede i sin tid som chefredaktør for B.T at fuldstændig digitalisere mediet. Foto: Jakob Boserup/Polfoto

- Og det skal forstås meget bredt. Det skal ikke forstås som om, at vi skal skrive til folk, som stemmer på et bestemt parti, eller som identificerer sig med en bestemt politisk blok, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det handler i stedet om den måde, som de anskuer livet på.

Uddannet økonom

Simon Richard Nielsen kommer ikke selv fra den 'kurlørte' presse, som mange måske vil mene, B.T er en del af.

Annonce:

Han har i stedet arbejdet på medier som Børsen, FinansWatch og senest Euroinvestor. Derudover kommer han netop fra en direktør-stilling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest.



- Den branche, du har været i, er der nok mange, som tænker er lidt 'tør' eller 'kedelig'. Nu siger du så, at du skal gøre B.T til Danmarks største tabloid medie. Det er jo en lidt mere kulørt verden. Har du overhovedet kundskaberne til den opgave?

- Jeg kan gøre det hele meget værre. Jeg er cand. Polit. Jeg er uddannet økonom. Men jeg har aldrig arbejdet med andet end journalistik. Jeg har været 10 år på Børsen, og jeg har været tre år TV 2 som vært på News. Så jeg har været forskellige steder i medie branchen, siger han og fortsætter:

- Og i den tid jeg var på Euroinvestor, der gjorde man faktisk det, at man gjorde det til et tabloid nyhedsmedie. Tabloid for mig det er, at man ikke spilder folks tid.

- Så jeg ser det ikke, som en vildt mærkelig ting. Jeg håber, B.T's brugere vil tage godt imod det, og så er det vigtigt at sige, at der ikke bliver ændret på de ting, som B.T allerede gør godt som eksempelvis sport og underholdning. Der bliver bare lagt mere på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs her, hvordan tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen håndterer at blive far sent i livet: Far i en høj alder: 'Den ultimative udfordring'