Ny melding fra DR: Vil give tidligere kormedlemmer højere beløb

Bliver der grundlag for, at DR kan betale en højere erstatning til tidligere medlemmer af DR Pigekoret, vil man gøre det.

Det oplyser Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge, i et skriftligt svar.

Tirsdag meddelte DR, at 22 tidligere medlemmer af DR Pigekoret får hver 25.000 kroner i erstatning af DR. Det sker på grund af sager om krænkende adfærd i koret.

DR skrev, at erstatningsniveauet baserer sig på retspraksis, og at DR som offentlig institution derfor ikke kan betale et højere beløb end det, der følger af den praksis, der er ved domstolene.

Men justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyser onsdag, at det godt kan lade sig gøre.

- Da jeg kan forstå, at DR har et ønske om at yde yderligere erstatning, vil jeg gøre opmærksom på, at erstatning og godtgørelse ikke behøver at være bundet af retspraksis, men også kan udbetales per kulance. Det vil sige, at et beløb kan udbetales, uden at man er retligt forpligtet til det.

- Hvis DR ønsker at udbetale yderligere erstatning, synes jeg, at det vil være oplagt at gå i gang med at undersøge mulighederne for at tilvejebringe den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel, lyder det i et skriftligt svar.

Maria Rørbye Rønn undskyldte i efteråret på DR's vegne for krænkelserne i Dr Pigekoret.

Uklart ansvar

Henrik Bo Nielsen meddeler, at DR er glad for, at 'man vil se på mulighederne for at tilvejebringe en bevillingsmæssig hjemmel'.

Af henholdsvis ministerens og kulturdirektørens svar er det uklart, hvem der reelt har ansvaret for at finde hjemmel til højere erstatning.

Men i P1 Morgen onsdag siger kulturdirektøren, at ansvaret ligger politisk.

- Det er ikke noget, vi kan tilvejebringe. Det er noget, han som justitsminister kan tilvejebringe. Offentlige institutioner kan udbetale de penge, de har hjemmel til. Den hjemmel eksisterer ikke i dag, men det er så det, justitsministeren ser, om man kan skaffe grundlag for.

- At få forberedt et aktstykke, som det nok teknisk er, og få det godkendt i det politiske system er ikke noget, som Danmarks Radio kan råde over. Det er derfor, der er en minister, der går ind og melder ud, og det synes vi er positivt, siger Henrik Bo Nielsen til P1 Morgen.

Hvis DR får mulighed for at udbetale mere i erstatning, vil DR 'naturligvis gøre det', siger han.

- Og kvinderne vil få besked som de første.

- Vi er kun interesseret i at kompensere kvinderne markant højere økonomisk inden for de muligheder, der findes, udtaler han.