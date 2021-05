Nyt coronachok rammer Eurovision

En deltager fra den islandske Eurovision-lejr er søndag testet positiv for coronavirus under en rutinetest forud for søndagens åbningsceremoni.

Det oplyser organisationen bag det store show i en pressemeddelelse.

Personen, der er testet positiv, er nu blevet isoleret, mens resten af de islandske deltagere nu er gået i selvisolation og skal have foretaget en PCR-test, der skal vise, om de også er blevet smittet.

Eurovision skriver yderligere, at de forsøger at afholde det store event så corona-venligt som overhoved muligt og i samarbejde med de hollandske myndigheder netop for at undgå smitte.

Det er anden dag i træk, at et deltagerland bliver ramt af en positiv test. Lørdag var det en fra den polske lejr, der testede positiv for coronavirus.

Det islandske hold kommer derfor ikke til at deltage i åbningsceremonien søndag aften, men det vides endnu ikke, hvilke konsekvenser det får for deres deltagelse i Eurovision.

Rumænien og Malta, der bor på samme hotel som Polen og Island, kommer heller ikke til at deltage i søndagens åbningsceremoni, og de to landes deltagere skal også gennem en ekstra PCR-test forud for konkurrencen næste uge.

Dadi & Gagnamagnid repræsenterer Island med '10 Years'. Her ses de til prøverne 13. maj. Foto: Patrick van Emst/Ritzau Scanpix

Eurovision Song Contest finder i år sted 18., 20. og 22. maj. Danmark er i den anden semifinale - altså torsdag 20. maj. Den store finale finder sted lørdag 22. maj. Det hele sendes live på DR.

Både Polen og Island er en del af den anden semifinale sammen med Danmark.

Ekstra Bladet live-dækker den danske semifinale 20. maj og naturligvis også finalen.

Det er 65. udgave af den europæiske sangkonkurrence, som i år bliver afholdt i Ahoy Arena i Rotterdam.