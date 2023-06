Nyt job: Michael Bojesen skal igen være dirigent

Filharmonisk Kor Aalborg har fået ny dirigent i form af den tidligere chefdirigent for DR Pigekor Michael Bojesen.

Det oplyser koret i en pressemeddelelse. På hjemmesiden fremgår det desuden, at Michael Bojesen tiltræder stillingen som dirigent 1. august.

'FKA (Filharmonisk Kor Aalborg, red.) har tidligere haft flere gode samarbejder med Michael Bojesen, og vi er derfor meget glade for, at han nu på ugentlig basis vil bruge sine evner og store erfaring til at styrke og forbedre koret', står der i pressemeddelelsen.

Den fortsætter:

'Det er vores tro, at han kan hæve os til et højere niveau, hvilket er baggrunden for ansættelsen. Michael er en dygtig og anerkendt dirigent og vi glæder os alle til et frugtbart samarbejde.'

Anklager om krænkelser

Michael Bojesen har de seneste år været genstand for en række anklager om grænseoverskridende og krænkende adfærd i forbindelse med tidligere ansættelser.

Alligevel har det nordjyske kor, som fra august skal ledes af Bojesen, fuld tillid til ham. Det slår formand for koret, Helle Kongsgaard Pedersen, fast over for Ekstra Bladet.

Michael Bojesen har tidligere afvist, at han har udsat kormedlemmer for krænkende adfærd.

'Vi har selvfølgelig vendt de ting, der har været fremme i pressen. Eftersom han ikke er dømt for noget, og advokatundersøgelsen ikke har givet anledning til yderligere, så har vi fuld tillid til Michael', skriver hun i en mail.

Medlemmer positive

Ekstra Bladet har spurgt, hvad korets medlemmer synes om ansættelsen af Michael Bojesen, og om ansættelsen har været vendt med dem.

'Korets medlemmer er positive overfor korets nye dirigent', skriver Helle Kongsgaard Pedersen.

En advokatundersøgelse slog i 2021 fast, at medlemmer af Sankt Annæ Gymnasiekor under Michael Bojesens ledelse af koret blev udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende adfærd.

Michael Bojesen var ansat på skolen i perioden 1984-2001, og han var leder for koret i de sidste ti år af sin ansættelse.

Også DR har foretaget en undersøgelse af anklager om krænkelser i DR Pigekoret, og den konkluderede blandt andet, at der i koret under Michael Bojesens ledelse som chefdirigent har været et seksualiseret miljø, samt at tre sager om krænkelser relaterer sig til Michael Bojesen.

Bojesen ledte koret fra 2001 til 2010.

Fyret

I 2022 fik anklagerne mod Michael Bojesen den konsekvens, at han blev fyret som chef for Malmö Opera, fordi man i kølvandet på den negative omtale ikke længere havde tillid til ham.

Det er dog ikke noget, der har fået Filharmonisk Kor Aalborg til at vakle i deres beslutning.

'Vi har i bestyrelsen fuld tillid til Michael og glæder os til et konstruktivt samarbejde, der handler om musikken', skriver formand, Helle Kongsgaard Pedersen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Bojesen, men han er ikke vendt retur.