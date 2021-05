Nyt makkerpar: TV 2-profiler scorer stort job

Når Folkemødet i midten af juni løber af stablen fra Bornholm, bliver det med de erfarne værter Janni Pedersen og Anders Breinholt i spidsen.

Det oplyser Folkemødet i en pressemeddelelse.

Årets udgave af det populære træf bliver både digitalt og for et begrænset antal siddende gæster, men den anderledes variant slår ikke de garvede værter ud.

'Jeg har været med i alle ti år, de første som reporter for TV 2 Nyhederne, siden som vært på TV 2’s morgennyheder og det faste debatprogram NEWS & Co., så det bliver en anderledes og dejlig udfordring nu at skulle styre den store scene i det bedste selskab med Anders Breinholt', lyder det fra Janni Pedersen i pressemeddelelsen.

Hun oplyser videre, at hun glæder sig til at stå på scenen med Anders Breinholt.

'Jeg har været venner med Anders Breinholt i mange år, men forelskede mig i ham som interviewer, da han tog partilederne i krydsild sammen med Poul Erik Skammelsen ved TV 2’s folkemøde i maj 2019. Han kan gå tæt på enhver partileder med humor og charme og en frækhed, som kan være en anelse svær for en nyhedsvært', siger hun.

Siden starten

Også 'Natholdet'-værten Anders Breinholt ser frem til tjansen, som både bliver et glædeligt gensyn og en helt ny oplevelse.

'Jeg har haft fornøjelsen af at være en del af Folkemødet siden det startede tilbage i 2011, men i år er selvfølgelig ekstra spændende. I lyset af verdens gang det sidste år, bliver det nogle jomfruelige dage, hvor alt er anderledes og så alligevel ikke. Og så glæder jeg mig til at have min gode kollega Janni Pedersen ved min side, det kan simpelthen ikke gå galt. Vel mødt i Allinge eller digitalt', siger han i pressemeddelelsen.

Folkemødet afholdes 17.-19. juni, og det fysiske fremmøde begrænses til fire sektioner med hver op til 500 siddende publikumer.

Resten af de interesserede kan streame via. Folkemødets hjemmeside.