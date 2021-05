Oktoberfest 2021 er aflyst

2021 bliver uden den ikoniske Oktoberfest i München, Tyskland, grundet coronapandemien.

Det skriver Der Tagesspiegel.

Den triste nyhed er blevet annonceret af Münchens borgmester Dieter Reiter mandag, skriver mediet.

- Det her er heller ikke en let beslutning for mig, lyder det fre Reiter, der samtidig understreger, at det er 'meget ærgerligt' for de millioner af mennesker, der hvert år deltager i Oktoberfest.

- I de klassiske ølhaller er det ikke muligt at bevare den sociale distancer, mens det ikke er muligt at tvinge folk til at have masker på.

I forbindelse med aflysningen anbefales det samtidig, at andre store festligheder aflyses grundet coronapandemien.

I 2020 blev Oktoberfest, der er en af verdens største folkefester, ligeledes aflyst i München.

Der bliver ikke Oktoberfest i 2021. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I år skulle festlighederne have løbet af stablen fra 18. september til 3. oktober.